　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金　助馨生、更生子女向學

▲基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲司法保護結合民間信仰，基隆「馨希望」助學金傳愛學子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為協助司法保護家庭子女安心就學，基隆地檢署與慶安宮19日共同舉辦「馨希望－育苗獎助學金計畫」頒贈典禮。本次共有49名馨生人及更生人的子女獲獎，場面溫馨。基隆地檢署檢察長柯宜汾除鼓勵學子努力向學，也特別提醒他們要提高警覺，防範層出不窮的毒品偽裝與詐騙手法。

基隆地檢署為協助轄區內馨生人及更生人子女順利就學，與基隆市慶安宮合作推動「馨希望－育苗獎助學金計畫」。19日上午於慶安宮舉辦今年度第二次助學金頒贈典禮，現場有百餘位受獎學生與家長、各級學校校長、基隆市政府及市議會代表共同參與，並邀請財團法人犯罪被害人保護協會臺灣基隆分會主任委員吳文喜、財團法人更生保護會基隆分會主任委員林正峰共襄盛舉。

▲基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢署檢察長柯宜汾致詞。

基隆地檢署檢察長柯宜汾致詞時表示，慶安宮長期秉持媽祖濟世救人的精神，投入公益不遺餘力，辦理獎助學金已超過20年，嘉惠無數學子，為基隆地區注入無限正能量。她強調，慶安宮不僅是地方信仰中心，更是地檢署推動司法保護業務的重要夥伴。

本次「馨希望－育苗助學金」共有49名更生子女及馨生子女獲獎，展現社會大愛與關懷。柯檢察長除了鼓勵學子敦品勵學、力爭上游，也提醒大家提高警覺，防範毒品與詐騙。她指出，現今毒品常偽裝成電子煙、彩虹煙或咖啡包，外觀時尚卻暗藏危害；詐騙手法亦層出不窮，呼籲大家謹記「不轉帳、不提供個資、不點擊陌生連結」，對社群媒體、簡訊及網路投資訊息應小心查證，避免受騙。

最後，柯檢察長特別感謝慶安宮長期對教育與公益的堅持，讓孩子們在社會的溫暖中成長，以堅韌的意志與持續的努力，迎向光明未來。

▲基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

►軍人搭臺馬輪「偷鞋洩慾」留體液　女乘客驚呆

►代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假全民普發現金1萬釣魚網橫行　潮州警揭教你一招辨真偽

台南甜品疑似發黴事件　衛生局展開現場稽查

高雄2.6億「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去

自救先行！花蓮港強化T-CERT 災害應變能量　實作考核全員過關

基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金　助馨生、更生子女向學

捷運三鶯線最關鍵一哩路！全線動態測試進行中　三鶯線年底完工頂埔站轉乘僅需2分鐘

搬四瓶水進議會質詢　蔡育輝：烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

曾重建再活化！花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」綻放農村再生韌性

蓮潭國中小二期校舍落成　黃偉哲主持剪綵打造智慧與雙語學習環境

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

假全民普發現金1萬釣魚網橫行　潮州警揭教你一招辨真偽

台南甜品疑似發黴事件　衛生局展開現場稽查

高雄2.6億「東九道之驛」淪蚊子館　綠營民代看不下去

自救先行！花蓮港強化T-CERT 災害應變能量　實作考核全員過關

基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金　助馨生、更生子女向學

捷運三鶯線最關鍵一哩路！全線動態測試進行中　三鶯線年底完工頂埔站轉乘僅需2分鐘

搬四瓶水進議會質詢　蔡育輝：烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

曾重建再活化！花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」綻放農村再生韌性

蓮潭國中小二期校舍落成　黃偉哲主持剪綵打造智慧與雙語學習環境

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善計畫　捐贈逾350萬台幣予花蓮水災賑災

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

【瘋浪狂掃怪手】台北港海水倒灌！港務公司澄清非潰堤

地方熱門新聞

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選

快訊／屋我尾山一天2山難

桃園「跨文化微旅行」走讀　企業參加落實ESG

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

屏東沿海地區21日大停水確定取消

春燕生態農園X山林水企業　攜手啟動ESG

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

火災無情企業有備大成長城企業義消正式成軍守護安全

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即南瀛天文館推出特展

《埃及之王：法老》早鳥票完售10/28起開賣一般票

更多熱門

相關新聞

猥褻13歲女還誘拍不雅片　變態淫狼遭起訴續押

猥褻13歲女還誘拍不雅片　變態淫狼遭起訴續押

基隆一名20多歲許姓男子，透過Instagram（IG）誘騙一名13歲少女，不僅對其強制猥褻，更多次慫恿她自拍裸露影像。基隆地檢署偵結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴許男，法院並於16日裁准將其羈押。

通緝犯派出所「秒閃」　女友開車接應下場曝

通緝犯派出所「秒閃」　女友開車接應下場曝

撞死新北8旬嬤肇逃　惡駕遭收押

撞死新北8旬嬤肇逃　惡駕遭收押

即／冷血男撞死人竟逃跑！　檢方聲押禁見

即／冷血男撞死人竟逃跑！　檢方聲押禁見

基北北桃消防專技聯盟共學　提升設備設計與監造能量

基北北桃消防專技聯盟共學　提升設備設計與監造能量

關鍵字：

基隆慶安宮育苗獎助學金

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面