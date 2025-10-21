基檢聯手慶安宮頒「馨希望」獎學金　助馨生、更生子女向學

▲司法保護結合民間信仰，基隆「馨希望」助學金傳愛學子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為協助司法保護家庭子女安心就學，基隆地檢署與慶安宮19日共同舉辦「馨希望－育苗獎助學金計畫」頒贈典禮。本次共有49名馨生人及更生人的子女獲獎，場面溫馨。基隆地檢署檢察長柯宜汾除鼓勵學子努力向學，也特別提醒他們要提高警覺，防範層出不窮的毒品偽裝與詐騙手法。

基隆地檢署為協助轄區內馨生人及更生人子女順利就學，與基隆市慶安宮合作推動「馨希望－育苗獎助學金計畫」。19日上午於慶安宮舉辦今年度第二次助學金頒贈典禮，現場有百餘位受獎學生與家長、各級學校校長、基隆市政府及市議會代表共同參與，並邀請財團法人犯罪被害人保護協會臺灣基隆分會主任委員吳文喜、財團法人更生保護會基隆分會主任委員林正峰共襄盛舉。

▲基隆地檢署檢察長柯宜汾致詞。

基隆地檢署檢察長柯宜汾致詞時表示，慶安宮長期秉持媽祖濟世救人的精神，投入公益不遺餘力，辦理獎助學金已超過20年，嘉惠無數學子，為基隆地區注入無限正能量。她強調，慶安宮不僅是地方信仰中心，更是地檢署推動司法保護業務的重要夥伴。

本次「馨希望－育苗助學金」共有49名更生子女及馨生子女獲獎，展現社會大愛與關懷。柯檢察長除了鼓勵學子敦品勵學、力爭上游，也提醒大家提高警覺，防範毒品與詐騙。她指出，現今毒品常偽裝成電子煙、彩虹煙或咖啡包，外觀時尚卻暗藏危害；詐騙手法亦層出不窮，呼籲大家謹記「不轉帳、不提供個資、不點擊陌生連結」，對社群媒體、簡訊及網路投資訊息應小心查證，避免受騙。

最後，柯檢察長特別感謝慶安宮長期對教育與公益的堅持，讓孩子們在社會的溫暖中成長，以堅韌的意志與持續的努力，迎向光明未來。