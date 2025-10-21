搬四瓶水進議會質詢　蔡育輝：烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

▲蔡育輝搬四瓶水到議會現場質詢，指出烏山頭水庫採樣水明顯偏綠，引發是否影響飲水安全的疑慮。（記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

烏山頭水庫種電爭議延燒。台南市議會21日環保局工作報告中，國民黨團議員蔡育輝直接搬來四大瓶比對用水，當場質詢「種電水能不能喝？」引起議場關注。

蔡育輝表示，其中兩瓶是他10月14日搭竹筏進入水庫放流出口採樣的水，另瓶則在10月17日於水面光電板旁取樣；其餘兩瓶為礦泉水與自來水。四瓶水並排後明顯可見，水庫採樣水呈深淺不一的綠色，與透明的礦泉水、自來水形成強烈對比。他質疑，烏山頭水庫原本就肩負民生供水功能，水質卻出現綠化，民眾怎能不擔心？

蔡育輝痛批，市府過去向民眾承諾「每月檢驗水庫水質」，結果只驗了自來水，真正的水庫水反而未送檢，「是怕驗出什麼嗎？」他並出示一張水庫鳥糞照片指出，鳥糞恐帶有隱球菌，免疫力低者若感染，可能造成血液與腦部病變，「這些水流回水庫、再進淨水廠，誰能保證處理得一乾二淨？」

國民黨議員王家貞也跟進質疑，指出2019年水庫種電案不需環評就上路，如今造成水色異常、環境爭議，中央才補救修法，「光電板入侵水庫、漁塭、農田，民進黨還有臉說愛台灣？」她要求儘速審視政策正當性。

議員林美燕則關注環保設備老舊問題，指出南區垃圾轉運車已使用逾十年、載重不足，稍微多載就拋錨停擺，並提出南區缺乏抓鬥車，請環保局補助添購以提高清潔隊效率。