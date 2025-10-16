藍軍再轟烏山頭水庫種電　王家貞：民眾不信政府數據在喝髒水

▲台南市議會進行經發局、財稅局工作報告，藍營議員再聚焦烏山頭水庫光電議題，要求市府說明水質檢驗方式與安全性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會16日進行經濟發展局、財政稅務局工作報告，藍營議員再度鎖定「烏山頭水庫設置光電面板」議題，質疑水庫種電是否影響民生用水安全；同時也關心麻豆中央民有市場及傳統市場食材衛生等民生問題。

國民黨籍議員王家貞指出，烏山頭水庫設置光電板引發關注，是因為「台南已成光電弊案之都」，市府雖提供多項檢驗數據，但民眾仍對水質安全缺乏信心。她質疑：「既然經濟部信心十足，為何又宣佈暫緩水庫種電？」強調水是人民在喝的，當信任崩潰，政府再多數據也無法說服民眾。

議員林美燕也說，市府提出的水質數據多來自中央單位，但民眾對檢驗方式並不清楚，「就像健康檢查，有簡易也有深層檢驗，結果可能天差地遠。」她表示，雖然市府對水庫種電無準駁權，但不應協助業者遞交申請，讓民生用水水庫被用來鋪設光電板，呼籲市府應正視民意。

議員尤榮智則關切麻豆中央民有市場爭議，指出該市場老舊有安全疑慮，攤販雖遭公告停用仍繼續營業，地主與市府官司纏訟多年。他要求市府出面協調，並儘速尋找合適地點，讓市場合法重建、攤商有安身之所。

另議員曾培雅聚焦傳統市場食材保存問題，建議市府鼓勵設置冷凍冰櫃，確保魚肉等食材的新鮮度。她表示，家庭主婦最關心的是買到衛生、安全的食材，盼市府重視傳統市場經濟與食品安全，兼顧攤商生計與民眾健康。