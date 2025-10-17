議員要官員爭取輝達落腳台中　經發局曝：已談過但「不能公開」

▲民進黨台中市議員曾朝榮等人要求經發局積極爭取輝達總部落腳台中。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行財經業務質詢，市議員曾朝榮痛批市府對產業發展基金與重大投資招商不夠用心，並以全球AI龍頭輝達（NVIDIA）為例，要求經發局積極爭取輝達總部落腳台中。經發局長張峯源回應指出，市府與輝達確實曾接洽，相關內容依廠商要求暫不公開。

曾朝榮指出，輝達執行長黃仁勳今年5月明確表示，總部將設於台灣，但目前台北因土地招租給新光、用地回收爭議延宕，高雄、台南、彰化都已主動發聲爭取，唯獨台中市「毫無動作」。

▲輝達創辦人黃仁勳今年5月明確表示，總部將設於台灣。（圖／資料照片）



曾朝榮強調，台中有土地、有交通、有大學城、有優質勞動力，條件佳，尤其水湳經貿園區內創研用地，原為支援中科發展預留的研發專區，「這是政府土地、地點居中、生活機能完整，周邊有逢甲、亞洲大學、會展中心、綠美圖與中央公園，是全台最適合科技人才移居與企業設廠的地方。」

曾朝榮也直言，市府把黃金地段規劃為巨蛋用地，卻忽視可帶來長遠產業效益的科技投資，根本方向錯誤，「巨蛋一年能辦幾場活動？但輝達來了，是能創造上千就業、數十億稅收的永續產業鏈！」曾朝榮要求，市府應組成專責團隊，主動接洽輝達及國際高科技企業，將台中定位為「AI矽谷」，「不要每年只會花幾億辦購物節、發消費券，這只是短期刺激，不是長期經濟。」

經發局長張峯源回應指出，市府與輝達確實曾接洽，相關內容依廠商要求暫不公開，但強調會依議員建議，持續組團招商，積極爭取國際高科技企業進駐台中，未來也將結合中科、水湳園區及大學研發能量，打造完整AI產業聚落。