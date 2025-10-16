　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

烏山頭水庫光電板謠言滿天飛　郭國文告發謝龍介：造謠者之一

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，民進黨立委、台南市黨部主委郭國文今（16日）直指，國民黨立委謝龍介是造謠者之一，且經過行政單位澄清後仍多次毫無證據造謠，因此已派人至警局報案告發違反《社維法》散佈假消息製造恐慌，希望警察能盡速偵辦。郭國文也批評，謝龍介為了台南市長選戰進行政治操作，透過不擇手段的方式想要累積個人聲望。

郭國文強調，造謠烏山頭水庫光電使用藥水、清潔劑清洗者，自始至終都拿不出任何證據，尤其在主管機關、光電業者都多次澄清，清潔都只會使用清水，且水質監測結果均正常下，謝龍介仍持續造謠。

郭國文說明，謝龍介首先在10月10日在直播上稱光電板一定要用藥劑清洗，無視經濟部前1日才澄清，契約規定就是必須使用清水。面對謝龍介的造謠，經濟部、業者分別在10月11日、13日再度澄清，結果謝龍介14日再度開直播造謠。

更誇張的是，郭國文批評，謝龍介14日直播時，不僅稱光電板使用清潔劑清洗，更以含鎘的米做隱射，直言烏山頭水庫檢測報告查出汙染超標；然而，烏山頭水庫水綜合指標質始終都在良好以上、水質監測也都正常，謝龍介仍大言不慚地傳遞假消息。

郭國文指出，後續，謝龍介於15日接受名嘴黃光芹專訪時，於談話內容中展現出，謝龍介明知主管機關已澄清相關謠言，卻持續散佈不實資訊，就是「明知故犯」，讓郭國文痛批，就是為了個人政治利益製造恐慌

郭國文強調，即便是立委也沒有造謠免責權，因此自己已派人告發謝龍介違反《社維法》第63條第一項第五款，散佈謠言影響公共安寧，希望藉由警方追求真相，來杜絕亂象。

郭國文表示，謝龍介的抹黑造謠，對台南人極度不公平，不只影響到城市的名譽，更傷害到農民與台南農產品，令人無法理解，一位意圖參選台南市長的人，怎麼會為了流量做盡傷害台南的事。

▲▼民進黨立委郭國文告發國民黨立委謝龍介。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

▲民進黨立委郭國文告發國民黨立委謝龍介。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

媒體關心，謝龍介是為了台南市長選戰進行政治操作？郭國文認為，為了選戰政治操作是最直接的聯想，為了打擊執政黨，透過不擇手段的方式想要累積個人聲望。

談及總統兼民進黨主席賴清德昨日在中常會上關心烏山頭水庫情況，詢問民進黨立委陳亭妃是否有政策上誤會，郭國文指出，陳亭妃的質詢其實在多數民進黨支持者中是相當不諒解的，認為她去附和藍白言論，持續製造恐慌。

郭國文表示，身為執政黨的民意代表、立委或議員，對謠言不但要釐清，基本態度也應清楚，不應該附和藍白繼續傷害執政黨形象及政績。

▼民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

 
