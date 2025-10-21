綠鬣蜥啃光紅豆田　屏東新園「護豆專案」移除千餘隻

▲綠鬣蜥啃食過的樹葉。（圖／李奇聰先生提供）

記者陳崑福／屏東報導

每年9、10月是屏東農民結束休耕、準備復耕的關鍵時節，新園鄉陸續播種紅豆、大豆、花生與豆薯等秋作作物。然而，除了氣候變遷帶來的極端氣候挑戰，外來入侵種「綠鬣蜥」更成為農田新威脅，牠們能在一夜之間啃光嫩芽、毀掉整片豆田。為守護農民心血，屏東縣政府自9月啟動「護豆專案」，新園鄉公所全力配合，目前已移除上千隻綠鬣蜥，農民直呼「田地終於喘口氣」。

新園鄉農地目前陸續播下紅豆、大豆、花生及豆薯等秋作作物，農民滿懷希望迎接新一輪的收成。但除了氣候變遷帶來的高溫、暴雨與乾旱挑戰外，外來入侵種「綠鬣蜥」更成為農民的新威脅。牠們可在短短一夜之間啃光田間嫩芽，讓整季辛勞付諸東流。

為守護農民辛勤成果，屏東縣政府自9月起啟動「護豆專案」，新園鄉公所全面配合執行，強化捕捉人力與行動頻率。截至目前，新園地區已成功移除超過上千隻綠鬣蜥，顯著減少農作物損害，讓農民「很有感」，田區環境逐漸恢復安寧。

綠鬣蜥原產於中南美洲，外形亮眼、體型龐大，原為觀賞性寵物。自民國90年代起因飼養風潮盛行而大量進口，幼體看似溫馴可愛，但成熟後可長達180公分以上，飼養空間與飼料需求驟增，最終導致棄養潮爆發。由於台灣氣候溫暖且缺乏天敵，逸散野外後迅速繁殖，族群數量不斷攀升。目前在新園、萬丹、崁頂、南洲及東港等地皆可見其蹤跡，對農業生產及生態系統造成嚴重衝擊。

綠鬣蜥以植物為主食，特別偏好嫩莢及新芽，也常入侵魚塭捕食魚蝦，造成養殖損失。牠們會在河堤與魚塭邊坡掘洞產卵，導致堤防鬆動、土壤滑落等安全疑慮。白天牠們行動迅捷，稍見人影便竄逃入水中或草叢，使捕捉難度極高。夜間則會棲息於樹上，成為捕捉人員出擊的關鍵時機。

今年剛取得捕捉證照的新園捕蜥人員李奇聰先生表示，接獲縣府1999通報後，會先於白天勘查地形，夜間再展開捕捉。他說，為確保族群清除徹底，捕捉時須連大隻與幼體一併移除，否則族群會迅速回流。他也分享實務上的困難，例如在雞鴨鵝場附近執勤時，因頭燈光線驚擾家禽而遭畜主拒絕；若遇私人地未獲同意，亦無法進入作業，是防治行動的主要阻礙之一。

綠鬣蜥繁殖力驚人，成母蜥每次可產下20至80顆蛋，對環境要求不高，只要有水源與溫度即能孵化。新園鄉內如港西抽水站、東港溪沙洲及十二犁頭鏢地區鯉魚山周邊，皆為族群密集熱點。這些地區多為河川地或雜林，部分沙洲區域更需仰賴橡皮艇進入，捕捉工作相當艱辛。一位位於龍港大橋附近的養殖戶表示，短短幾天就見捕蜥人員從他漁塭移除上千隻綠鬣蜥，效果顯著；另一位王姓農民也指出，經過捕捉後，田區作物受損明顯減少。

為強化地方防治能量，新園鄉公所積極向縣府爭取辦理捕捉人員訓練課程，鼓勵民眾報考合法捕蜥證照。10月30日的新園農會場次報名踴躍，目前已全數額滿。鄉公所呼籲，若仍有意願參訓者，可報名參加縣府其他梯次課程，讓更多有心人士加入移除行列，共同守護農地安全。

公所也推動防治教育向下扎根，邀請捕捉人員進入校園，向學生宣達外來入侵種對生態的影響與防治觀念。學生們在互動中表現出高度興趣，並深刻體會家鄉正面臨外來物種入侵的挑戰，環境保育的重要性也在心中萌芽。

▲鯉魚山是新園綠鬣蜥重要防治熱點。（新園鄉公所提供）

新園鄉公所指出，防治綠鬣蜥不能僅靠政府或少數專業人員，而需全民共同參與。公所建議民眾若發現綠鬣蜥蹤跡，可撥打1999通報；同時呼籲農民與社區居民協助清理雜草叢生區域、改善堤防環境，提供捕捉人員更安全與高效的作業動線。

針對私人土地與河川地難以進入的問題，公所將持續協助縣府協調相關單位與地主，共同尋找解方。並鼓勵農民可善用綠鬣蜥夜棲樹木的習性，在田區邊緣適度栽植樹木，不僅有助於監控族群，也方便捕捉人員行動，兼顧防治與環境美化。

新園鄉公所表示，「護豆專案」不僅是保護豆科作物，更象徵屏東縣在面對外來生態威脅時的團結行動。從農民、地方政府到研究單位，每個人都是守護家園的重要防線。公所期盼未來縣府能持續挹注經費與人力，完善棲地管理、教育推廣與監測制度，讓防治工作更具持續性。