　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

綠鬣蜥啃光紅豆田　屏東新園「護豆專案」移除千餘隻

▲綠鬣蜥啃食過的樹葉。（圖／李奇聰先生提供）

▲綠鬣蜥啃食過的樹葉。（圖／李奇聰先生提供）

記者陳崑福／屏東報導

每年9、10月是屏東農民結束休耕、準備復耕的關鍵時節，新園鄉陸續播種紅豆、大豆、花生與豆薯等秋作作物。然而，除了氣候變遷帶來的極端氣候挑戰，外來入侵種「綠鬣蜥」更成為農田新威脅，牠們能在一夜之間啃光嫩芽、毀掉整片豆田。為守護農民心血，屏東縣政府自9月啟動「護豆專案」，新園鄉公所全力配合，目前已移除上千隻綠鬣蜥，農民直呼「田地終於喘口氣」。

新園鄉農地目前陸續播下紅豆、大豆、花生及豆薯等秋作作物，農民滿懷希望迎接新一輪的收成。但除了氣候變遷帶來的高溫、暴雨與乾旱挑戰外，外來入侵種「綠鬣蜥」更成為農民的新威脅。牠們可在短短一夜之間啃光田間嫩芽，讓整季辛勞付諸東流。

▲綠鬣蜥啃食過的樹葉。（圖／李奇聰先生提供）

為守護農民辛勤成果，屏東縣政府自9月起啟動「護豆專案」，新園鄉公所全面配合執行，強化捕捉人力與行動頻率。截至目前，新園地區已成功移除超過上千隻綠鬣蜥，顯著減少農作物損害，讓農民「很有感」，田區環境逐漸恢復安寧。

綠鬣蜥原產於中南美洲，外形亮眼、體型龐大，原為觀賞性寵物。自民國90年代起因飼養風潮盛行而大量進口，幼體看似溫馴可愛，但成熟後可長達180公分以上，飼養空間與飼料需求驟增，最終導致棄養潮爆發。由於台灣氣候溫暖且缺乏天敵，逸散野外後迅速繁殖，族群數量不斷攀升。目前在新園、萬丹、崁頂、南洲及東港等地皆可見其蹤跡，對農業生產及生態系統造成嚴重衝擊。

▲綠鬣蜥啃食過的樹葉。（圖／李奇聰先生提供）

綠鬣蜥以植物為主食，特別偏好嫩莢及新芽，也常入侵魚塭捕食魚蝦，造成養殖損失。牠們會在河堤與魚塭邊坡掘洞產卵，導致堤防鬆動、土壤滑落等安全疑慮。白天牠們行動迅捷，稍見人影便竄逃入水中或草叢，使捕捉難度極高。夜間則會棲息於樹上，成為捕捉人員出擊的關鍵時機。

今年剛取得捕捉證照的新園捕蜥人員李奇聰先生表示，接獲縣府1999通報後，會先於白天勘查地形，夜間再展開捕捉。他說，為確保族群清除徹底，捕捉時須連大隻與幼體一併移除，否則族群會迅速回流。他也分享實務上的困難，例如在雞鴨鵝場附近執勤時，因頭燈光線驚擾家禽而遭畜主拒絕；若遇私人地未獲同意，亦無法進入作業，是防治行動的主要阻礙之一。

▲綠鬣蜥啃食過的樹葉。（圖／李奇聰先生提供）

綠鬣蜥繁殖力驚人，成母蜥每次可產下20至80顆蛋，對環境要求不高，只要有水源與溫度即能孵化。新園鄉內如港西抽水站、東港溪沙洲及十二犁頭鏢地區鯉魚山周邊，皆為族群密集熱點。這些地區多為河川地或雜林，部分沙洲區域更需仰賴橡皮艇進入，捕捉工作相當艱辛。一位位於龍港大橋附近的養殖戶表示，短短幾天就見捕蜥人員從他漁塭移除上千隻綠鬣蜥，效果顯著；另一位王姓農民也指出，經過捕捉後，田區作物受損明顯減少。

為強化地方防治能量，新園鄉公所積極向縣府爭取辦理捕捉人員訓練課程，鼓勵民眾報考合法捕蜥證照。10月30日的新園農會場次報名踴躍，目前已全數額滿。鄉公所呼籲，若仍有意願參訓者，可報名參加縣府其他梯次課程，讓更多有心人士加入移除行列，共同守護農地安全。

公所也推動防治教育向下扎根，邀請捕捉人員進入校園，向學生宣達外來入侵種對生態的影響與防治觀念。學生們在互動中表現出高度興趣，並深刻體會家鄉正面臨外來物種入侵的挑戰，環境保育的重要性也在心中萌芽。

▲綠鬣蜥啃食過的樹葉。（圖／李奇聰先生提供）

▲鯉魚山是新園綠鬣蜥重要防治熱點。（新園鄉公所提供）

新園鄉公所指出，防治綠鬣蜥不能僅靠政府或少數專業人員，而需全民共同參與。公所建議民眾若發現綠鬣蜥蹤跡，可撥打1999通報；同時呼籲農民與社區居民協助清理雜草叢生區域、改善堤防環境，提供捕捉人員更安全與高效的作業動線。

針對私人土地與河川地難以進入的問題，公所將持續協助縣府協調相關單位與地主，共同尋找解方。並鼓勵農民可善用綠鬣蜥夜棲樹木的習性，在田區邊緣適度栽植樹木，不僅有助於監控族群，也方便捕捉人員行動，兼顧防治與環境美化。

新園鄉公所表示，「護豆專案」不僅是保護豆科作物，更象徵屏東縣在面對外來生態威脅時的團結行動。從農民、地方政府到研究單位，每個人都是守護家園的重要防線。公所期盼未來縣府能持續挹注經費與人力，完善棲地管理、教育推廣與監測制度，讓防治工作更具持續性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問小杰閃兵傻眼：我又不是他媽
修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造
快訊／才說棒棒堂「沒有兵役問題」就被小杰打臉　阿緯道歉了！
快訊／新堰塞湖畫面曝！　施工人員、住戶撤離
快訊／修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認閃兵！　移送新北檢調查
快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌
快訊／坤達不在台灣！吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
事業高峰期當兵的台灣4男星！楊祐寧：錢再賺就有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

二度作證被問「威京小沈已給過」　黃珊珊：柯文哲要我別麻煩人

新堰塞湖畫面曝！位於馬太鞍溪堰塞湖下800m　施工人員、住戶撤離

綠鬣蜥啃光紅豆田　屏東新園「護豆專案」移除千餘隻

快訊／修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認閃兵！　移送新北檢調查

快訊／高雄化學槽車轉彎翻覆橫躺馬路　路人憂洩漏嚇壞

騙普發1萬「訊號源」抓到了　惡男載基地台四處晃...強寄簡訊

背包男應徵「月薪4萬5」事務員！首次「外出收錢」就被逮

認了！Energy書偉、棒棒堂小杰坦承閃兵　各花15萬、30萬裝高血壓

藏兒少性影像二審宣判日期曝　黃子佼和解30人...至少3人還在談

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

二度作證被問「威京小沈已給過」　黃珊珊：柯文哲要我別麻煩人

新堰塞湖畫面曝！位於馬太鞍溪堰塞湖下800m　施工人員、住戶撤離

綠鬣蜥啃光紅豆田　屏東新園「護豆專案」移除千餘隻

快訊／修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認閃兵！　移送新北檢調查

快訊／高雄化學槽車轉彎翻覆橫躺馬路　路人憂洩漏嚇壞

騙普發1萬「訊號源」抓到了　惡男載基地台四處晃...強寄簡訊

背包男應徵「月薪4萬5」事務員！首次「外出收錢」就被逮

認了！Energy書偉、棒棒堂小杰坦承閃兵　各花15萬、30萬裝高血壓

藏兒少性影像二審宣判日期曝　黃子佼和解30人...至少3人還在談

量體大、權利金高　「台中小香港」地上權爆冷流標

警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

二度作證被問「威京小沈已給過」　黃珊珊：柯文哲要我別麻煩人

他長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」傷耳3症狀要小心

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

10月魔法！藍鳥教頭激讚史普林格：沒比他更讓我想派上場的人

小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問棒棒堂小杰閃兵傻眼：我又不是他媽

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

美媒翻出2年前「追錯飛機」烏龍事件：大谷這次真的要飛多倫多了

〈你那麼愛她〉Key起太高　李聖傑飆上去：Any Key

社會熱門新聞

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／坤達也涉閃兵「人不在台灣」！檢警拘提撲空

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

更多熱門

相關新聞

嚴防綠鬣蜥！屏東縣推千公頃圍網保護紅豆

嚴防綠鬣蜥！屏東縣推千公頃圍網保護紅豆

屏東縣紅豆產量居全台之冠，但近年綠鬣蜥族群在南部地區迅速擴張，頻繁入侵農田，尤以啃食紅豆嫩葉與幼芽為主，導致作物生長受阻、產量銳減，農民苦不堪言。為有效防範綠鬣蜥危害，屏東縣政府農業處推動補助農民設置圍網，阻絕綠鬣蜥入侵，保護紅豆作物。

屏東10年捕8.4萬隻綠鬣蜥　他曝這些地方更該全面抓

屏東10年捕8.4萬隻綠鬣蜥　他曝這些地方更該全面抓

綠鬣蜥衝紅豆田吃Buffet　1夜逮140隻

綠鬣蜥衝紅豆田吃Buffet　1夜逮140隻

埔里鎮移除巨大黑腹虎頭蜂窩　專家：低海拔市區罕見

埔里鎮移除巨大黑腹虎頭蜂窩　專家：低海拔市區罕見

埔里鎮綜合球場驚現黑腹虎頭蜂蜂巢今由專人移除

埔里鎮綜合球場驚現黑腹虎頭蜂蜂巢今由專人移除

關鍵字：

新園綠鬛蜥移除紅豆

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面