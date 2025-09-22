　
生活

屏東10年獵捕8.4萬隻綠鬣蜥　他曝「這些地方」更該全面抓捕

▲屏東縣啟動「護豆專案」，加強移除綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

進入縣內紅豆裁種期，面對綠鬛蜥肆虐，屏東縣政府自9月20日起，由農業處委託專業移除綠鬣蜥廠商，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉及東港鎮等種植紅豆田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，以降低農作物受損情形。

▲屏東縣啟動「護豆專案」，加強移除綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府今(22)日召開「護豆專案」加強移除綠鬣蜥記者會；農業處長鄭永裕指出，紅豆多於9月20日至10月10日期間栽種，縣府已請動保科委外廠商針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉及東港鎮等4個主要紅豆栽培的鄉鎮市執行「護豆專案」，並加強熱點區域移除作業，降低農民損失的風險。日前農業處也已於9月20日前往新園鄉捕捉129隻綠鬣蜥。

農業處表示，即日起依各公所或農會提供的熱點排程，由委外廠商執行夜間巡捕。考量夜間巡捕可能有造成田區或農民財損情況，請有需要農民除直接通報縣府外，亦可透過鄉公所及農會登記欲移除綠鬣蜥田區點位，並於廠商前往移除時陪同處理。

屏東縣府自108年起即積極推動移除工作，截至目前已累計移除近21萬7,433隻綠鬣蜥，114年迄今已移除8萬4,471隻綠鬣蜥。農業處呼籲，民眾如發現綠鬣蜥，可立即撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線，由縣府派遣廠商處理，共同守護家園並維持生態平衡。

另針對兌換禮券用盡問題，農業處強調，縣府將持續推動相關獎勵作業，未領到獎勵的民眾只要有登記，之後一定都會補發，籲請獵人們不用擔心。

出席記者會的萬丹鄉籍縣議員洪宗麒表示，綠鬛蜥除繁殖力強外，致抓不勝抓外；由於綠鬛蜥喜歡棲息在溪邊、河邊，一旦被獵人打下後掉落溪、河流，為了撿拾綠鬛蜥領禮券，不但不好撿又要冒險，有的獵人會避開溪邊、河邊綠鬛蜥，無異助長牠的生長，樂見縣政府以公權力加入移除計畫，他的服務處團隊也持續進行先前移除計畫，也因團隊沒有禮券獎金的考量，「出現在溪邊、河邊的綠鬛蜥照抓不誤」。

09/22 全台詐欺最新數據

相關新聞

屏東小貨車暴衝卡大排　消防員鑽隙救出駕駛

1名80歲老翁駕駛小貨車行經187縣道時，疑因不明原因暴衝出道路，車輛右側朝下翻覆，卡進約1公尺深的大排水溝中，駕駛受困車底動彈不得，情況危急。消防局獲報後，消防人員利用車體與溝壁間的狹窄空隙鑽入安撫並救出老翁，所幸送醫後無生命危險。

丹妮絲吹散太陽能浮台　疑似殘骸漂抵鵝鑾鼻

台電提前進駐小琉球+恆春　百輛工程車備戰

「樺加沙」颱風來襲！ 海巡呼籲勿觀浪釣魚　最高將罰25萬

恆春雙載騎士碰撞遊覽車！2人命危搶救中

關鍵字：

屏東綠鬣蜥紅豆農業防疫

