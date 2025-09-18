綠鬣蜥噴發！集體衝紅豆田吃Buffet　1夜逮140隻屏東農民崩潰　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉紅豆進入播種季節，但農民卻高興不起來，因為外來種綠鬣蜥數量暴增，正大肆侵蝕農作物。縣議員洪宗麒服務團隊18日凌晨特別出動10多人，分頭前往轄內5處田地，短短一晚便捕獲140多隻綠鬣蜥，顯示災情嚴重。

▲洪宗麒服務團隊捕抓綠鬣蜥。（圖／洪宗麒提供，下同）

受害最慘的是一處位於墓園旁的農地，陳姓女農民去年在此種植兩分地紅豆，剛萌芽就被啃光殆盡。今年她無奈改種辣椒，原以為能避開綠鬣蜥的覓食習性，卻不料幼芽一冒出土，又瞬間被啃成光禿一片。眼看心血付諸流水，她只能無助求助議員服務處。

洪宗麒接獲消息後，立即調派人力進行捕捉行動，僅在陳女農地一處就捕獲40多隻，宛如「抓蜥比抓魚還快」。他直言，綠鬣蜥繁殖力驚人，不僅威脅農民生計，也造成生態失衡，若任由其擴散，恐將重創屏東重要的紅豆產業。

他強調，單靠農民或地方志工零星捕捉，無法有效遏止族群數量擴張，唯有政府與民間攜手合作，才能從源頭控制。他呼籲，農友如發現綠鬣蜥出沒，可立即撥打屏東縣政府1959或1999專線通報，由相關單位出面協助處理，盡快降低災害。

紅豆是萬丹重要經濟作物，年年吸引大量訂單，素有「紅豆故鄉」之稱。如今卻被外來種綠鬣蜥視為「饗宴」，農民心中滿是無奈與憤怒。洪宗麒再次呼籲政府正視問題，否則不僅農業受害，地方生態也將承受長遠衝擊。