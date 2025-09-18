　
社會 社會焦點 保障人權

綠鬣蜥噴發！集體衝紅豆田吃Buffet　1夜逮140隻屏東農民崩潰　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉紅豆進入播種季節，但農民卻高興不起來，因為外來種綠鬣蜥數量暴增，正大肆侵蝕農作物。縣議員洪宗麒服務團隊18日凌晨特別出動10多人，分頭前往轄內5處田地，短短一晚便捕獲140多隻綠鬣蜥，顯示災情嚴重。

▲洪宗麒服務團隊捕抓綠鬛蜥。（圖／洪宗麒提供）

▲洪宗麒服務團隊捕抓綠鬣蜥。（圖／洪宗麒提供，下同）

受害最慘的是一處位於墓園旁的農地，陳姓女農民去年在此種植兩分地紅豆，剛萌芽就被啃光殆盡。今年她無奈改種辣椒，原以為能避開綠鬣蜥的覓食習性，卻不料幼芽一冒出土，又瞬間被啃成光禿一片。眼看心血付諸流水，她只能無助求助議員服務處。

▲洪宗麒服務團隊捕抓綠鬛蜥。（圖／洪宗麒提供）

洪宗麒接獲消息後，立即調派人力進行捕捉行動，僅在陳女農地一處就捕獲40多隻，宛如「抓蜥比抓魚還快」。他直言，綠鬣蜥繁殖力驚人，不僅威脅農民生計，也造成生態失衡，若任由其擴散，恐將重創屏東重要的紅豆產業。

他強調，單靠農民或地方志工零星捕捉，無法有效遏止族群數量擴張，唯有政府與民間攜手合作，才能從源頭控制。他呼籲，農友如發現綠鬣蜥出沒，可立即撥打屏東縣政府1959或1999專線通報，由相關單位出面協助處理，盡快降低災害。

▲洪宗麒服務團隊捕抓綠鬛蜥。（圖／洪宗麒提供）

紅豆是萬丹重要經濟作物，年年吸引大量訂單，素有「紅豆故鄉」之稱。如今卻被外來種綠鬣蜥視為「饗宴」，農民心中滿是無奈與憤怒。洪宗麒再次呼籲政府正視問題，否則不僅農業受害，地方生態也將承受長遠衝擊。

▲洪宗麒服務團隊捕抓綠鬛蜥。（圖／洪宗麒提供）

▲洪宗麒服務團隊捕抓綠鬛蜥。（圖／洪宗麒提供）

陰莖增大術害2命！恐怖醫美診所曝　醫材和食物擺同冰箱
快訊／暴打女牙醫害無法從醫！　地球村+靜安會6人起訴
快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苑裡青雲館躺槍發聲
財產申報曝！「雨刷」身家上億　藍議員跑路前換好人民幣
挨告性侵多名未成年女學生！　台南師住家被撒滿海報
快訊／爆41萬張大量居成交王！　3檔記憶體概念股飆漲停
快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容遭判4年6月
Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」
快訊／高雄死亡案！　男慘死社區大樓出入口

男失聯多日　屏東警鷹眼即時尋回

男失聯多日　屏東警鷹眼即時尋回

屏東一名41歲孫姓男子因罹病失聯近一週，家屬憂心不已緊急報警。警方僅憑身高、衣著等有限線索，在市區巡查時發現疑似對象，確認身分後即通知家屬帶回，成功避免憾事。

屏東婦險墜愛情騙局　助警埋伏逮車手

屏東婦險墜愛情騙局　助警埋伏逮車手

色男想霸佔正妹！竟公開散布她私照

色男想霸佔正妹！竟公開散布她私照

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」

土石流活埋！一家8口「剩他獨活」

TPBL職籃熱身賽　10月屏東開打

TPBL職籃熱身賽　10月屏東開打

