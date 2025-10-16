　
地方 地方焦點

嚴防綠鬣蜥！屏東縣推千公頃圍網保護紅豆作物

▲屏東縣府推動圍網補助防治綠鬣蜥入侵。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣府推動圍網補助防治綠鬣蜥入侵。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣紅豆產量居全台之冠，但近年綠鬣蜥族群在南部地區迅速擴張，頻繁入侵農田，尤以啃食紅豆嫩葉與幼芽為主，導致作物生長受阻、產量銳減，農民苦不堪言。為有效防範綠鬣蜥危害，屏東縣政府農業處推動補助農民設置圍網，阻絕綠鬣蜥入侵，保護紅豆作物。

▲屏東縣府推動圍網補助防治綠鬣蜥入侵。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府農業處表示，這次補助計畫預計涵蓋面積達1,000公頃，圍網補助上限為每件250元，每筆土地每公頃最多可申請8件；若種植面積不足1公頃，則依比例核算補助件數（小數點後無條件捨去），補助件數以實際種植紅豆面積為準。

農業處指出，目前屏東紅豆種植面積達3,941公頃，年產量約5,801公噸，主要分布於萬丹、崁頂、新園及屏東市等地。隨著播種季節即將展開，縣府將於近日正式推出「屏東縣紅豆田圍網防治綠鬣蜥入侵專案補助作業」，凡持有合法土地證明之紅豆農友，皆可向土地所在地的農會提出申請（河川地段地號不列入補助範圍）。申請受理期間自公告日起至114年12月31日止。

縣府也提醒，申請人設置圍網後，仍應秉持人道精神，並遵守《動物保護法》及《野生動物保育法》相關規定，定期巡檢圍網，避免其他生物遭圍困。若發現動物受困，應立即進行救援；如目擊蛇類出沒，請撥打119通報，一般及保育類動物及綠鬣蜥則請撥打1959動物保護專線。

台灣獼猴數量不斷增加，危害農作物，讓不少農民苦惱。農業部長陳駿季今天在立法院答詢時表示，若再不積極處理，未來5年獼猴不只會出現在田間，還會進入市區；農業部已對外尋求更有力道的防治方法。

關鍵字：

紅豆綠鬣蜥屏東縣農業補助防治

