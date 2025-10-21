　
地方 地方焦點

重陽將至！黃偉哲赴善化探訪百歲人瑞梁清傳　親送賀匾與萬元敬老金

▲市長黃偉哲重陽前夕前往善化慰訪百歲人瑞梁清傳，親贈敬老禮金與賀匾。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲重陽前夕前往善化慰訪百歲人瑞梁清傳，親贈敬老禮金與賀匾。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

重陽節將至，台南市長黃偉哲21日上午前往善化區，慰訪剛滿百歲的人瑞梁清傳老先生，代表市府獻上1萬元重陽禮金、賀匾與總統府敬老狀及金鎖片，祝福他健康長壽、平安喜樂。副議長林志展、市議員李文俊、立委郭國文、陳亭妃及林俊憲服務處等民代代表亦到場祝賀，氣氛溫馨。

黃偉哲表示，台南市65歲以上人口已超過37萬，佔全市人口兩成，正式邁入超高齡社會。面對高齡化挑戰，市府積極推動長照及老人福利，目前全市已設置410處社區關懷據點，提供預防性照護、共餐、健康課程等服務，並推動老人健保自付額補助、免費裝置假牙、愛心手鍊防走失、獨居長者緊急救援、中低收入老人生活補助與收容照護等政策，希望長輩能在熟悉的土地安老、活得健康又有尊嚴。

▲市長黃偉哲重陽前夕前往善化慰訪百歲人瑞梁清傳，親贈敬老禮金與賀匾。（記者林東良翻攝，下同）

社會局指出，滿百歲的梁清傳老先生是一位「超級農民」，自13歲起務農種稻，近90歲仍首次挑戰有機芝麻，勤奮踏實，是老一輩農民的縮影。他常說：「有田可耕、有飯可吃，就是最大的福氣。」道出對土地與生活的知足感恩。因高齡體能退化，目前已申請居家長照服務，協助家人照護與陪伴。

▲市長黃偉哲重陽前夕前往善化慰訪百歲人瑞梁清傳，親贈敬老禮金與賀匾。（記者林東良翻攝，下同）

社會局強調，台南致力打造「老有所養、老有所樂」的銀髮友善城市，不僅提供各項福利服務，也辦理松柏學苑、銀髮創齡中心，促進長者參與社會與終身學習，讓台南成為真正的幸福家園。

大北門六區合辦防災士培訓守好家園把災害傷害降到最低

為提升基層社區防救災能力，台南市佳里區公所21日結合將軍、西港、七股、學甲及北門區等共六區公所，在慈濟佳里聯絡處共同舉辦「2025年大北門六區合辦防災士培訓」，課程為期兩日，共110名區長、里長、公所人員、鄰長及社區志工參與，由佛教慈濟慈善事業基金會擔任培訓單位。

台南市PBL探究教學論壇登場市長黃偉哲推動學生問題解決力

埔里跑馬拉松十周年4500跑者同樂

蕭美琴副總統親訪台南兩位百歲人瑞祝賀重陽佳節福壽綿延

卓榮泰、黃偉哲攜手感謝企業！雲嘉南物資捐贈助災民重建家園

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

