重陽將至！黃偉哲赴善化探訪百歲人瑞梁清傳　親送賀匾與萬元敬老金

▲市長黃偉哲重陽前夕前往善化慰訪百歲人瑞梁清傳，親贈敬老禮金與賀匾。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

重陽節將至，台南市長黃偉哲21日上午前往善化區，慰訪剛滿百歲的人瑞梁清傳老先生，代表市府獻上1萬元重陽禮金、賀匾與總統府敬老狀及金鎖片，祝福他健康長壽、平安喜樂。副議長林志展、市議員李文俊、立委郭國文、陳亭妃及林俊憲服務處等民代代表亦到場祝賀，氣氛溫馨。

黃偉哲表示，台南市65歲以上人口已超過37萬，佔全市人口兩成，正式邁入超高齡社會。面對高齡化挑戰，市府積極推動長照及老人福利，目前全市已設置410處社區關懷據點，提供預防性照護、共餐、健康課程等服務，並推動老人健保自付額補助、免費裝置假牙、愛心手鍊防走失、獨居長者緊急救援、中低收入老人生活補助與收容照護等政策，希望長輩能在熟悉的土地安老、活得健康又有尊嚴。

社會局指出，滿百歲的梁清傳老先生是一位「超級農民」，自13歲起務農種稻，近90歲仍首次挑戰有機芝麻，勤奮踏實，是老一輩農民的縮影。他常說：「有田可耕、有飯可吃，就是最大的福氣。」道出對土地與生活的知足感恩。因高齡體能退化，目前已申請居家長照服務，協助家人照護與陪伴。

社會局強調，台南致力打造「老有所養、老有所樂」的銀髮友善城市，不僅提供各項福利服務，也辦理松柏學苑、銀髮創齡中心，促進長者參與社會與終身學習，讓台南成為真正的幸福家園。