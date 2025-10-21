大北門六區合辦防災士培訓　黃偉哲：守好家園把災害傷害降到最低

▲台南市大北門六區於慈濟佳里聯絡處合辦防災士培訓，市長黃偉哲出席勉勵參訓人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升基層社區防救災能力，台南市佳里區公所21日結合將軍、西港、七股、學甲及北門區等共六區公所，在慈濟佳里聯絡處共同舉辦「2025年大北門六區合辦防災士培訓」，課程為期兩日，共110名區長、里長、公所人員、鄰長及社區志工參與，由佛教慈濟慈善事業基金會擔任培訓單位。

台南市長黃偉哲上午出席表示，防災訓練不是形式，而是保障生命財產最實際的基礎。他強調，面對大自然要抱持謙卑之心，面對災害更要懂得判斷輕重、採取應變與減災措施，只要大家各司其職、守好家園，就能把損害降到最低。他肯定慈濟與地方公所共同投入，形塑「社區就是第一線防災基地」，讓防災士成為連結政府與民眾的重要力量。

此次課程內容涵蓋社區防災推動、防災士專業知識、急救技能、避難收容處所實作演練等，並由多位防災專家及救護教官授課。今年丹娜絲颱風重創大北門地區後，更凸顯強化地方即時應變能力的重要性。

慈濟台南災害應變中心召集人張文郎指出，防災教育的核心在於培養「平時警覺、災時行動」的能力，唯有平常準備充足，災害來臨才能冷靜處理。此次六區合作培訓展現官方與民間攜手守護家園的決心，未來盼持續深化防災網絡，打造更有韌性的台南。

今日活動除市長黃偉哲外，立法委員郭國文、市議員方一峰、蔡秋蘭，以及立委林俊憲、陳亭妃辦公室與多位議員服務處代表皆到場支援。