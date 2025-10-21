政府停擺仍照蓋！川普砸77億重建白宮東翼　嗨喊：150年夢想實現

記者張方瑀／綜合報導

美國政府陷入停擺危機，大批公務員面臨裁員之際，總統川普卻照樣開工！白宮東翼於當地時間20日正式啟動拆除工程，準備改建為造價高達2.5億美元（約台幣77億元）的「白宮舞廳」（White House Ballroom）。外界痛批總統在財政緊縮時期大興土木，但川普親上火線反擊，強調這座豪華舞廳完全不花納稅人一毛錢，且是150年來每位總統的夢想。

拆東翼建金殿 白宮迎來二戰後最大翻修

根據《紐約郵報》報導，白宮施工團隊已拆除東翼長年迎賓的有頂入口與外牆，面向美國財政部的窗戶被打碎、門板鬆脫，甚至連原本設於二樓的書法辦公室（White House Calligraphy Office）都被挖出巨大破洞。工程現場可見大型拆除機深入主體結構清除瓦礫，水管持續灑水以抑制粉塵。

▲白宮東翼於當地時間20日正式啟動拆除工程。（圖／路透）



白宮東翼現存結構建於1942年，其前身可追溯至1902年，長年作為第一夫人辦公室與訪客入口。這次改建將把東翼向南延伸，以容納川普設計的「玻璃四面舞廳」。川普靈感源自他位於佛羅里達州棕櫚灘「海湖莊園」（Mar-a-Lago）私人俱樂部內的金色大舞廳，預計可容納上千人舉行國宴與外交酒會。

遭批「私人式擴建」 白宮稱合法合規

專家指出，這是二戰後首次涉及白宮主要建築結構的改造，恐損及歷史原貌，且改建未經國會或聯邦文物機構正式審批。部分議員質疑，在政府資金緊繃、公務員無薪的情況下，總統進行「私人式豪華擴建」是否妥當。

對此，白宮發言人回應表示，工程完全合法，不會影響行政運作，且資金來源來自私人捐款與川普家族基金，並非聯邦預算。

川普親上火線：不花納稅人一毛錢

川普（Donald Trump）隨後在Truth Social上發文指出，「我很高興宣布，白宮園區的新舞廳正式動工！這是150年來每一任總統都夢想擁有的設施，如今終於實現。」他強調，「這項工程完全不花美國納稅人一毛錢，資金由慷慨的愛國人士、偉大的美國企業，以及我本人共同出資。」

川普還自信喊話，「這將是全世界最壯觀的舞廳之一，未來將世世代代被人使用，讓白宮比以往更加美麗。」