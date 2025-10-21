　
國際

川普警告！　若哈瑪斯違反停火協議「將被剷除」

▲▼美國總統川普8日在白宮宴會廳舉行的「反法西斯」圓桌會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普對哈瑪斯發出警告。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普20日威脅，若哈瑪斯違反加薩停火協議，美方將採取強硬行動，「我們跟哈瑪斯達成協議，他們會好好表現、守規矩而且很友善。如果他們不這麼做，我們就會動手，如果有必要的話剷除他們。」

《今日美國》等外媒報導，川普在白宮回應記者提問時警告，如果哈瑪斯繼續不遵守停火協議，「他們會被剷除，他們心裡有數。」但他強調，動手的並非駐中東美軍，而是其他國家，「我們不需要這麼做，因為你知道的，有很多國家簽署了這項協議。一些國家看到哈瑪斯的殺戮之後，打給我說『我們願意自己去處理局勢。』」

川普還表示，他可能要求以色列殲滅哈瑪斯，「如果我要求他們進去（加薩），他們會在2分鐘內進去。我可以叫他們『進去把事情搞定』，但現在我們還沒有這麼說。」

▲▼以色列空襲加薩釀26死。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列19日再度空襲加薩。（圖／達志影像／美聯社）

根據川普提出的和平計畫，停火協議第一階段包括停火並讓更多援助進入加薩，以色列撤軍並釋放巴勒斯坦囚犯，以及哈瑪斯釋放人質。第二階段則涉及加薩長期治理與哈瑪斯解除武裝，但在協議簽署幾天後，哈瑪斯迅速恢復對加薩的控制，未如先前承諾的那樣，交還所有已故人質的遺體。

以色列國防軍（IDF）19日空襲加薩南部拉法（Rafah），報復哈瑪斯行動導致2名以色列士兵喪生。不過哈瑪斯堅稱對這場衝突毫不知情，並且反過來指控以色列違反停火協議，阻止物資送入當地。

美國副總統范斯（JD Vance）20日已前往以色列，繼續推動停火協議第二階段的實施。

