美國鬆綁H-1B簽證規定　「這類人」免繳300萬申請費

記者張方瑀／綜合報導

美國政府正式鬆綁H-1B簽證新規，原先規定所有新申請者都必須繳交高達10萬美元（約新台幣326萬元）的申請費，但最新指引明確指出，只有居住在美國境外、首次申請H-1B簽證的人才需繳費，已在美國境內的國際學生與工作簽證持有人則可免除這筆高額費用。

根據《華爾街日報》報導，美國公民及移民服務局（USCIS）20日公布的新規定指出，企業僅需在外籍員工的簽證獲准後支付費用，讓員工得以赴美工作。這意味著，川普上月宣布的「10萬美元簽證費」政策，實際上將不適用於美國境內已持有其他簽證的申請者。

根據官方統計，2024年核發的14萬1千份H-1B簽證中，有約54%的申請者原本就身在美國、持有其他類型簽證。若依這一比例推算，超過半數的申請人將不受新規影響。

川普（Donald Trump）政府先前強調，對H-1B簽證收取高額費用，目的是吸引最頂尖的外籍人才，但這項政策引發美國商會與多家醫療機構提告，質疑他越權修改由國會創立的簽證制度。

川普以「旅行禁令」的總統授權設立這筆費用，然而該法律僅能適用於不在美國境內的個案。多名法律專家指出，這正是政府最終必須縮限政策範圍的關鍵。

H-1B簽證長期是美國科技、醫療與教育機構延攬外籍人才的重要管道，主要科技公司多半為留美國際學生申請簽證，因此新規對這些企業影響有限；但大量自海外聘僱員工的資訊與顧問公司，尤其來自印度的外包產業，將成為新政策下的主要受衝擊者。