美上訴法院裁定　允許川普派遣國民兵進駐波特蘭

▲國民警衛隊。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦上訴法院20日裁定，允許前總統川普在不顧地方反對的情況下，派遣國民兵進駐奧勒岡州波特蘭市，為川普向民主黨主導城市部署軍力的行動帶來一場重要法律勝利。

第九巡迴上訴法院由三位法官組成的小組，以2票對1票裁定，批准司法部的要求，暫緩一項先前禁止派兵的初步禁令，直到案件訴訟結束。法院在裁決中表示，基於抗議者曾破壞聯邦建築並威脅移民與海關執法局（ICE）人員，出動國民兵是「恰當的回應」。

多數意見未具名發表，由川普第一任期任命的法官貝德（Bridget Bade）與尼爾森（Ryan Nelson）聯名支持。尼爾森另撰寫協同意見，主張法院根本無權審查總統派兵的決定。

與此相對，由民主黨前總統柯林頓（Bill Clinton）任命的法官葛雷柏（Susan Graber）表示反對。她認為，此舉等同容許政府針對「僅僅是令人不便」的抗議活動出動軍隊，既「荒謬」且「危險」，並呼籲整個第九巡迴法院重新審理，以阻止川普藉機動兵。

奧勒岡州檢察官雷菲爾德（Dan Rayfield）也表達強烈不滿，稱該裁決恐讓美國走上「危險道路」，「如果這項裁決生效，總統將幾乎無須正當理由就能讓軍人上街。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）則讚揚裁定合理，表示川普是依法行使職權，保護聯邦資產與人員免於抗議活動危害。

事實上，川普目前也正要求美國最高法院裁定他是否擁有向民主黨主導城市派兵的權力，因為另一聯邦上訴法院先前就芝加哥的同類行動作出不利裁決。

10月4日，駐波特蘭的聯邦地方法官卡琳・伊默古特（Karin Immergut）裁定川普可能違法命令出兵，並禁止其至少在10月底前向波特蘭派遣國民兵。她排定10月29日開庭進行非陪審團審理，以決定是否頒布更長期的禁令。值得注意的是，伊默古特同樣也是川普所任命。

川普於9月27日下令調派200名國民兵進駐波特蘭，此舉延續其政府動用軍力介入美國城市以鎮壓抗議與加強國內移民執法的前所未見行徑。他當時稱波特蘭是「戰火蹂躪的城市」，並聲明：「如有必要，我也授權全面武力介入。」