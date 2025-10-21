　
政治

累積雨量恐上調至1100毫米　新北市府已撤離1509人、安置58人

▲新北市長侯友宜21日早到災害應變中心聽取防災工作整備情形。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜21日早到災害應變中心聽取防災工作整備情形。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

受東北季風與風神颱風外圍環流所致的共伴效應影響，新北市府今（21日）表示，新北市總累積雨量有上調機會達600至1100毫米，新北市長侯友宜聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位防災工作整備情形後，仍維持水災二級開設，而目前全市已共計撤離1509人（含預防性疏散113人），安置58人，餘為依親或外地住宿。

侯友宜21日上午到新北市災害應變中心及交控中心，關心當前雨勢影響。會後新北市府表示，風神颱風雖已遠離至海南島方向，但21、22日台灣本島受東北季風及低壓帶水氣影響，本市有豪雨至大豪雨發生機會，另市區有6-8級陣風，沿海地區有8-10級強陣風及6-7米浪高，東北季風仍較強勁，降雨熱區仍為北海岸至東、南側山區，本市總累積雨量有上調機會達600-1100毫米。

新北市府指出，早上8時侯友宜主持會議，聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位防災工作整備情形後，仍維持水災二級開設。針對農業部水保署已發布本市2區5條土石流紅色警戒(汐止、三芝)、10區92條土石流黃色警戒 (淡水、三峽、新店、烏來、深坑、石碇、平溪、汐止、瑞芳、雙溪)，另有大規模崩塌紅色警戒1處(汐止)；本市已共計撤離1509人(含預防性疏散113人)，安置58人，餘為依親或外地住宿。

新北市府說，會後侯友宜至交控中心視察上班時段道路交通狀況，並請交通局、警察局持續關注並加強疏導，避免因豪雨造成交通堵塞。侯友宜呼籲，市府團隊已加強各項防災整備工作，請各位市民朋友務必做好防災準備，連續幾日豪雨造成邊坡土石鬆軟，山區道路恐有落石之虞，呼籲民眾行經山區道路，務必要注意行車安全。

侯友宜風神東北季風共伴效應新北

