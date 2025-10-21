　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

強烈東北季風發威！苗栗多處路樹倒塌　苑裡誤傳轎車被吹落水溝

▲強烈東北季風發威，苗栗多處路樹倒坍影響交通，相關單位全力搶通；苑裡一男子開車精神不濟，轎車掉落水溝。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲強烈東北季風發威，苗栗多處路樹倒坍影響交通，相關單位全力搶通；苑裡一男子開車精神不濟，轎車掉落水溝。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

東北季風大發威！中央氣象署發佈陸上強風特報，苗栗縣今晨刮起9級以上陣風，多處邊坡和行道樹倒塌阻斷交通，所幸目前暫未傳出人員傷亡。另外，苑裡鎮南北一路也發生轎車掉落水溝案，因為事故地點鄰近海邊，一度誤以為強風吹倒車，警方調查後證實為駕駛精神不濟肇事。

中央氣象署指出，受到東北風明顯偏強及風神颱風外圍環流影響，21日晨至22日晚上，包括蘭嶼、綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，發佈陸上強風的橙色燈號警戒，呼籲民眾應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。

▲強烈東北季風發威，苗栗多處路樹倒坍影響交通，相關單位全力搶通；苑裡一男子開車精神不濟，轎車掉落水溝。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲強烈東北季風發威，苗栗多處路樹倒坍影響交通，相關單位全力搶通；苑裡一男子開車精神不濟，轎車掉落水溝。（圖／記者楊永盛翻攝）

受到強陣風影響，苗栗縣苑裡鎮苗130線11至12公里處，昨晚到今晨，有多棵邊坡大樹被吹倒，阻礙車輛通行，救難協會、地方巡守隊員等人連夜搶通；另外，銅鑼鄉客屬大橋苗119線邊坡，也有直徑約50公分的樟樹倒塌，阻斷來往交通，鄉公所清潔隊正派員排除中。

▲強烈東北季風發威，苗栗多處路樹倒坍影響交通，相關單位全力搶通；苑裡一男子開車精神不濟，轎車掉落水溝。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲強烈東北季風發威，苗栗多處路樹倒坍影響交通，相關單位全力搶通；苑裡一男子開車精神不濟，轎車掉落水溝。（圖／記者楊永盛翻攝）

另外，清晨6時29分許在苑裡鎮南北一路與介壽路38巷口附近，發生轎車掉落排水溝事故，余姓男駕駛（26歲）幸運未受傷，也沒有酒駕問題，由於事故地點靠近海邊，一度傳出可能是強風吹倒轎車，但余男向警方坦承，因為精神不濟才失控駛入路邊水溝後卡住。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光
快訊／張書偉見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕
政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍
快訊／閃兵案第3波　預計傳喚10人
快訊／張書偉遭上銬拘提　畫面曝光
千人搶看柯震東睡播！網急喊：陳柏霖被抓了，快起床
快訊／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰遭拘提到案
第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢
快訊／國1嚴重車禍　駕駛下車遭「多車輾斃」
快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲創新高
修杰楷剃頭入伍照片曝！替代役5個月「代言市府內政部5活動」表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東技職學校老是被偷「鋁門框也被幹走」　43歲無良賊落網

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

快訊／張書偉遭拘提！見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案延燒第3波搜索！預計傳喚10人「5男星、5素人」

快訊／藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

強烈東北季風發威！苗栗多處路樹倒塌　苑裡誤傳轎車被吹落水溝

勾結貪檢收賄165萬判刑5年半　前法官黃振銘改當律師也被打槍

台南灣裡透天厝清晨火警！3樓神明廳燒光　2人躲露台逃生

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

屏東技職學校老是被偷「鋁門框也被幹走」　43歲無良賊落網

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

快訊／張書偉遭拘提！見警上門吐「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案延燒第3波搜索！預計傳喚10人「5男星、5素人」

快訊／藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

強烈東北季風發威！苗栗多處路樹倒塌　苑裡誤傳轎車被吹落水溝

勾結貪檢收賄165萬判刑5年半　前法官黃振銘改當律師也被打槍

台南灣裡透天厝清晨火警！3樓神明廳燒光　2人躲露台逃生

LIVE／台北超大豪雨警戒　氣象署最新說明

台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

屏東技職學校老是被偷「鋁門框也被幹走」　43歲無良賊落網

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

鄭麗文表態願會習近平　卓榮泰：期待拿出贏過5位對手的力道

「我的天啊太瘋狂！」八村壘看大谷3轟10K嗨翻　湖人全隊淪陷

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜　3人肇事還落跑

羅利炸季後賽第5轟！今年65發超越賈吉　奇數場場開轟

台積電生態系赴美挨批　卓榮泰：台灣就是山沒人移得走

快訊／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

【機身截斷泡海中】阿聯酋貨機撞香港地勤車2死

社會熱門新聞

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／藝人閃兵案！Energy張書偉遭上銬拘提畫面曝

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

即／閃兵案第3波「第4人拘到了」！　棒棒堂小杰到案

即／閃兵案第3波搜索！預計傳喚10人「5男星、5素人」

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

更多熱門

相關新聞

北市摩斯漢堡「招牌墜落」砸3車　平地8級風傳災情

北市摩斯漢堡「招牌墜落」砸3車　平地8級風傳災情

受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，8縣市發布豪、大雨特報，北市山區更升級至「超大豪雨」。北市文山區興隆路20日晚間傳出災情，一間摩斯漢堡招牌疑似不堪狂風驟雨，突然砸落在地，壓損3輛機車，所幸現場無人受傷。

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

文化大學風雨超大　學長姐見1細節歪樓

文化大學風雨超大　學長姐見1細節歪樓

鹿港倒完換彰化　詭風連釀2起鷹架崩塌

鹿港倒完換彰化　詭風連釀2起鷹架崩塌

鹿港颳強風「整排鷹架飛了」　驚悚畫面曝

鹿港颳強風「整排鷹架飛了」　驚悚畫面曝

關鍵字：

東北季風路樹傾倒苗130苑裡

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

風神將轉向！　今明「大量降雨」

陳柏霖第二次閃兵爭議！14年前曾自曝免役原因

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面