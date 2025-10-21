強烈東北季風發威！苗栗多處路樹倒塌　苑裡誤傳轎車被吹落水溝

▲強烈東北季風發威，苗栗多處路樹倒坍影響交通，相關單位全力搶通；苑裡一男子開車精神不濟，轎車掉落水溝。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

東北季風大發威！中央氣象署發佈陸上強風特報，苗栗縣今晨刮起9級以上陣風，多處邊坡和行道樹倒塌阻斷交通，所幸目前暫未傳出人員傷亡。另外，苑裡鎮南北一路也發生轎車掉落水溝案，因為事故地點鄰近海邊，一度誤以為強風吹倒車，警方調查後證實為駕駛精神不濟肇事。

中央氣象署指出，受到東北風明顯偏強及風神颱風外圍環流影響，21日晨至22日晚上，包括蘭嶼、綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，發佈陸上強風的橙色燈號警戒，呼籲民眾應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。

受到強陣風影響，苗栗縣苑裡鎮苗130線11至12公里處，昨晚到今晨，有多棵邊坡大樹被吹倒，阻礙車輛通行，救難協會、地方巡守隊員等人連夜搶通；另外，銅鑼鄉客屬大橋苗119線邊坡，也有直徑約50公分的樟樹倒塌，阻斷來往交通，鄉公所清潔隊正派員排除中。

另外，清晨6時29分許在苑裡鎮南北一路與介壽路38巷口附近，發生轎車掉落排水溝事故，余姓男駕駛（26歲）幸運未受傷，也沒有酒駕問題，由於事故地點靠近海邊，一度傳出可能是強風吹倒轎車，但余男向警方坦承，因為精神不濟才失控駛入路邊水溝後卡住。