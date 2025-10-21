北市摩斯漢堡「招牌墜落」砸3車　平地8級風強襲傳災情

▲北市文山區摩斯漢堡疑似不敵風雨，招牌突然墜落。（圖／翻攝自Threads／brian_konr）

記者柯沛辰／綜合報導

受到東北季風與風神颱風外圍環流雙重影響，8縣市發布豪、大雨特報，北市山區更升級至「超大豪雨」。北市文山區興隆路20日晚間傳出災情，一間摩斯漢堡招牌疑似不堪狂風驟雨，突然砸落在地，壓損3輛機車，所幸現場無人受傷。

文山第二分局興隆派出所20日晚間10點40分接獲報案後，派員趕抵現場，確認現場2輛機車倒地、1輛機車刮損，屬於民事案件，已通知3車主開立報案證明，後續由雙方協議處理財損。

有路過民眾拍下招牌砸落畫面，也不禁疑惑「發生什摩斯...」引發熱議。許多網友紛紛留言，「我的堡...」、「在地招牌」、「我要點一份招牌外帶」、「風也太大」、「物理的砸了招牌」。

氣象署提醒，今天雨勢來到最大，預計大台北、基隆、宜蘭為降雨最顯著區，有豪雨等級以上降雨，宜蘭地區、尤其山區和近宜蘭的局部北花蓮山區，以及雙北山區、北海岸民眾嚴防豪大雨。

北市氣象團隊預估，今天仍可能出現短延時強降雨，尤以陽明山、南港、文山山區雨勢最劇烈。風力方面，到今天傍晚，平地最大陣風可達8級，山區可達12級。