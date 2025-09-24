是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路　網看影片驚呼：是真熊

記者魏有德／綜合報導

安徽皖南野生動物園近日因為一頭披著袈裟的黑熊站立走路而在網路上爆紅。不少網友在看到照片時還十分確定的認為是工作人員為了搏流量假扮的，沒想到，當園方釋出這頭黑熊在工作人員引導下，用雙腳走路的畫面時，瞬間驚掉下巴，直呼不可思議，「是真熊！」

▲安徽皖南動物園一頭會站立行走的黑熊，被誤認為是工作人員扮演的。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，近日，安徽省宣城市皖南野生動物園內一頭披著袈裟的黑熊走紅網路。園方認證帳號的視頻（影片）顯示，在園內人流較少的道路上，黑熊站立與工作人員互動，走姿挺拔與人同高，網友直呼「這腿也太直了」、「以為是人假扮的」。

畫面中，這頭黑熊披著一件袈裟，站得直挺挺的，雙腿膝蓋幾乎和人類一樣毫無彎曲感，如同人類套著黑熊道具服裝一般，看起來毫無違和感。

場景一換，黑熊在工作人員的牽引下，憑藉著雙腳前進，向工作人員討食物吃，用實際行動「闢謠」。這段影片也讓網友們看得十分訝異，直呼「不可能」；「這不是人扮的嗎」；「是真熊」。

對於網友們的熱議，該野生動物園工作人員透露，影片中的確是真的黑熊，「從小由飼養員養大，性格溫順聽話，有時候飼養員會牽著它出來溜達。在食物引導下，它能站起來行走10多米（公尺）。」