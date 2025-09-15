　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

記者魏有德／綜合報導

安徽合肥昨（14）日傳出在一場紋身（刺青，下同）展比賽中，有一名身穿黑色透明薄紗的女參賽者，在才藝表演的項目中突然走向台上坐著的男性評審，一把跨坐其腿上開始扭動身體，彷彿在跳著艷舞，不僅主持人驚呼連連，台下觀眾也隨之起鬨鼓譟，影片在微博瘋傳後，引起輿論的批評聲浪和熱議。

▲大陸紋身展參賽者跨坐評審身上跳艷舞。（圖／翻攝微博）

▲大陸紋身展參賽者跨坐評審身上跳艷舞。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，主辦方負責人徐先生表示，該展會名為「安徽霸都國際紋身展」，舉辦前已向當地公安機關報備。涉事女子為自願報名的參賽者之一，當時，主持人詢問才藝表演內容，她臨時走向評委並做出相關舉動，主辦方與主持人、評委均未事先知情。事件發生後，主辦方已報警並配合調查，警方隨後傳喚了涉事女子與評審，要求女子向主辦方致歉。

▲大陸紋身展參賽者跨坐評審身上跳艷舞。（圖／翻攝微博）

徐先生強調，網傳影片存在「斷章取義」情況，整體過程並非外界所描述的「安排表演」。據悉，該展會「女生組」環節原本只規劃展示紋身與才藝，但該女子自行脫序行為，導致現場失控。影片也顯示，當女子跨坐在評審雙腿上時，該評審並未表現出反對的態度，反而最終是由女子自行離開。

值得注意的是，另一段在微博上的影片則顯示，這名女子在自我介紹時，便「即興」開黃腔稱，「哥哥，做X嗎？」引起現場觀眾一陣騷動，這時，主持人不僅沒有阻止其行為，還請這名女子「再說一次」，同時，現場也清楚收到這名女子故意發出的嬌喘聲，這讓主辦方事後「粉飾太平」的言論十分衝突。

09/14 全台詐欺最新數據

409 1 6225 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

刺青紋身安徽評審艷舞辣妹薄紗

