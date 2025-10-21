鄭麗文當選黨意與民意脫節？　黃暐瀚分析：靠向中間才是執政之道

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文順利當選國民黨主席，中國國家主席習近平發出賀電，鄭麗文則回覆電文表示，兩岸同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作，為民族復興開闢宏偉前程。對此，媒體人黃暐瀚今(21日)表示，鄭麗文的「主張」代表「黨意」，這點無庸置疑，不過黨意與民意是否「脫節」？值得關注。他也分析民調與過往選舉結果認為，「靠向中間」才是執政之道，鄭麗文要讓一中論述成為民意主流，能否成真？靜待2026，特別是2028總統大選檢驗。

黃暐瀚表示，儘管投票率只有39%，鄭麗文主席當選人獲得「過半黨員支持」，說鄭麗文的「主張」代表「黨意」，這點無庸置疑。

黃暐瀚表示，不過選前兩份民調（美麗島電子報、台灣民意基金會）都顯示郝龍斌的支持度（一般公民）高於鄭麗文，黨意與民意是否「脫節」？值得關注。

黃暐瀚認為，未來四年，國民黨將由鄭麗文領導，國民黨的兩岸論述將是「讓台灣多數人自豪自信地喊出我是中國人」、「九二共識、反台獨」、「一中原則」、「站在巨人的肩膀上」，其中最敏感的則是習近平賀電上的期許：「推進國家統一」。

黃暐瀚指出，根據台灣各項民調，第一，七成以上認為「我是台灣人」，「我是中國人」並非主流。第二，九二共識認同度逐年下降。（陸委會七成不同意、天下民調五成七不同意）。

黃暐瀚指出，另外，根據之前選舉結果，第一，2015馬習會後，國民黨總統選舉大敗（朱381萬票），泛藍得票萎縮。第二，主張「九二共識、一中原則」的國民黨，已經連續三次總統大選失敗。

最後，黃暐瀚強調，過去的實例，說明「靠向中間」才是執政之道（不分藍綠），鄭麗文主席雄心壯志，要讓一中論述成為台灣民意主流，能否成真？靜待2026，特別是2028的總統大選結果檢驗。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）