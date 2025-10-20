　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鹿港颳強風「整排鷹架飛了」！鐵架插爆民宅盆栽　驚悚畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖強風橫掃彰化！受東北風明顯偏強及颱風外圍環流雙重影響，中央氣象署發布「橙色燈號」強風警示，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現11級以上強陣風。鹿港鎮今(20日)傳出災情，民俗文物館旁一處鷹架不堪強風吹襲，不僅搖搖欲墜，更有部分鷹架直接倒塌在民宅屋頂，部分鐵架掉落砸中盆栽，現場險象環生，讓路過民眾膽戰心驚。

▲鹿港民俗文物館旁鷹架遭狂風襲擊，砸落民宅屋頂及盆栽。（圖／民眾提供）

▲鹿港民俗文物館旁鷹架遭狂風襲擊，砸落民宅屋頂及盆栽。（圖／民眾提供）

根據中央氣象署發布的強風警示，20日上午至21日晚間，中台灣多個縣市被列為「橙色燈號」警戒範圍，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現9級平均風或11級以上強陣風，尤其沿海空曠地區風勢會特別明顯。

▲鹿港民俗文物館旁鷹架遭狂風襲擊，砸落民宅屋頂及盆栽。（圖／民眾提供）

▲鹿港民俗文物館旁鷹架遭狂風襲擊，搖搖欲墜，部分鐵架砸落民宅屋頂及盆栽。（圖／民眾提供）

在強風吹襲下，彰化鹿港鎮傳出首起災情。位於鹿港民俗文物館旁的一處建築工地，其搭建的鷹架不堪強風持續猛吹，出現嚴重搖晃現象，從遠處就能看見整排鷹架在風中搖擺，情況相當危險。更令人擔心的是，有部分鷹架結構已經無法承受強風壓力，直接從高處倒塌墜落，砸落入一旁民宅的屋頂，部分鐵架直接砸中民宅盆栽，造成盆栽碎裂、泥土散落滿地。所幸當時無人經過，未造成人員傷亡。

▲鹿港民俗文物館旁鷹架遭狂風襲擊，砸落民宅屋頂及盆栽。（圖／民眾提供）

▲鹿港民俗文物館旁鷹架遭狂風襲擊，搖搖欲墜，部分鐵架砸落民宅屋頂及盆栽。（圖／民眾提供）

附近居民指出，上午風勢真的非常強勁，聽到巨大聲響後出來查看，才發現鷹架倒塌的狀況，現在走在路上都擔心頭頂上的鷹架會不會再掉下來，希望相關單位能趕緊處理，目前相關單位已接獲通報，正緊急前往現場處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課
快訊／4縣市紅色警戒！　雨下到明晚
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
北北基累積雨量上看1千毫米　有積淹水或山崩風險
旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者
加熱菸一天就下架　衛福部「沒看包裝」僅審查健康風險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1五楊高架車禍！廂型車碰撞國光客運打橫路中　駕駛送醫

口角引爆...台東21歲男持菜刀抱嬰與母對峙！警柔性執法解圍

快訊／降雨不斷！瑞芳上天里土石流黃色警戒　順利撤離19戶

燕子口堰塞湖持續滲流！短期可能溢流潰決　啓動壩體降挖引流

花蓮重創水溝蓋不見了！　季連成警告「發天災財」：最重無期徒刑

鹿港颳強風「整排鷹架飛了」！鐵架插爆民宅盆栽　驚悚畫面曝

廚房有蛇！關山警與警友合力捕捉臭青母　安全放生回歸山林

馬太鞍溪堰塞湖最新現況！湖水持續從溢流口流出　無潰決跡象

450元餐費竟用「玩具鈔」付！鳳山屁孩一句「好玩」慘了

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

國1五楊高架車禍！廂型車碰撞國光客運打橫路中　駕駛送醫

口角引爆...台東21歲男持菜刀抱嬰與母對峙！警柔性執法解圍

快訊／降雨不斷！瑞芳上天里土石流黃色警戒　順利撤離19戶

燕子口堰塞湖持續滲流！短期可能溢流潰決　啓動壩體降挖引流

花蓮重創水溝蓋不見了！　季連成警告「發天災財」：最重無期徒刑

鹿港颳強風「整排鷹架飛了」！鐵架插爆民宅盆栽　驚悚畫面曝

廚房有蛇！關山警與警友合力捕捉臭青母　安全放生回歸山林

馬太鞍溪堰塞湖最新現況！湖水持續從溢流口流出　無潰決跡象

450元餐費竟用「玩具鈔」付！鳳山屁孩一句「好玩」慘了

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　住一晚2500有找

年化分配率破5%！00985B首次季配0.048元　11／5除息

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找藉口吧」　網酸爆：當房東吃素？

雙喜臨門！曾莞婷才奪金鐘「新節目也有喜訊」　開心發聲：連媽媽也羨慕

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

即／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人命危送醫

更多熱門

相關新聞

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

受到風神颱風與東北季風共伴效應，雙北降雨量驚人，台北市交通局今（20日）表示，因應中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路自10月20日17時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自10月20日17時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。交通局提醒，停放於堤外之車輛請儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。

老婆跌落水圳他跳下搶救　彰化夫妻1死1命危

老婆跌落水圳他跳下搶救　彰化夫妻1死1命危

多地跌破0℃！「風神」聯手冷空氣狂襲中國

多地跌破0℃！「風神」聯手冷空氣狂襲中國

北市水門17時起管制只出不進！　21時開始拖吊

北市水門17時起管制只出不進！　21時開始拖吊

風神「4度登陸」菲律賓釀7死　逾17萬人受災

風神「4度登陸」菲律賓釀7死　逾17萬人受災

關鍵字：

彰化鹿港鷹架盆栽颱風東北季風影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面