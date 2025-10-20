鹿港颳強風「整排鷹架飛了」！鐵架插爆民宅盆栽　驚悚畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖強風橫掃彰化！受東北風明顯偏強及颱風外圍環流雙重影響，中央氣象署發布「橙色燈號」強風警示，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現11級以上強陣風。鹿港鎮今(20日)傳出災情，民俗文物館旁一處鷹架不堪強風吹襲，不僅搖搖欲墜，更有部分鷹架直接倒塌在民宅屋頂，部分鐵架掉落砸中盆栽，現場險象環生，讓路過民眾膽戰心驚。

▲鹿港民俗文物館旁鷹架遭狂風襲擊，砸落民宅屋頂及盆栽。（圖／民眾提供）

根據中央氣象署發布的強風警示，20日上午至21日晚間，中台灣多個縣市被列為「橙色燈號」警戒範圍，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現9級平均風或11級以上強陣風，尤其沿海空曠地區風勢會特別明顯。

在強風吹襲下，彰化鹿港鎮傳出首起災情。位於鹿港民俗文物館旁的一處建築工地，其搭建的鷹架不堪強風持續猛吹，出現嚴重搖晃現象，從遠處就能看見整排鷹架在風中搖擺，情況相當危險。更令人擔心的是，有部分鷹架結構已經無法承受強風壓力，直接從高處倒塌墜落，砸落入一旁民宅的屋頂，部分鐵架直接砸中民宅盆栽，造成盆栽碎裂、泥土散落滿地。所幸當時無人經過，未造成人員傷亡。

附近居民指出，上午風勢真的非常強勁，聽到巨大聲響後出來查看，才發現鷹架倒塌的狀況，現在走在路上都擔心頭頂上的鷹架會不會再掉下來，希望相關單位能趕緊處理，目前相關單位已接獲通報，正緊急前往現場處理。