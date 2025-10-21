一圖看懂！　黃國昌用凱思養狗仔金流

圖文／鏡週刊

除了黃國昌的小姨子高翬在2021年匯出第一筆資金，成為凱思國際的神祕金主，後來凱思國際在2022年大手筆拿出1,000萬元投資《民報》，根據經濟部工商登記資料顯示，當年與黃國昌一同成立吹哨者揭弊協會的永豐銀行前總經理張晉源，接手《民報》擔任董事長，公司資本額登記5,000萬元，顯見除了凱思國際挹注的1,000萬元，《民報》另有其他金主未曝光。該報創辦人陳永興醫師曾透露，當初接掌《民報》的經營者為「太陽花世代後的年輕人團隊」，所指就是黃國昌，張晉源也只是人頭。

到了2023年6月，張晉源辭任《民報》董事長，改由昕瑪投資股份有限公司的魏薇擔任董事長，外界不知的是，人稱「RC」的新竹物流前營運長陳榮泉，也曾任昕瑪投資董事長，且陸續出資挹注《民報》及《菱傳媒》。

▲2016年成立的耘力國際，2021年注資百萬元成立凱思國際，設址在台北市安和路的信安國際大樓內，黃國昌即在此召集狗仔開會。（鏡報李智為）

巧合的是，NCC此時審議通過「鏡電視新聞台申請負責人變更案」，原本的鏡電視董座陳建平遭撤換，連智邦科技創辦人黃安捷也退出鏡電視董事會，陳心有不甘發表聲明，卻以黃國昌最愛用的「臭不可聞」4個字當開場白，而讓黃介入鏡電視經營權無意間露餡。

本刊掌握，從未出一毛錢投資鏡電視的陳建平及黃安捷，在退出鏡電視董事會後，2023年轉而投資凱思各約千萬元，黃國昌長期批評鏡電視，根本是「拿錢辦事」，也讓他有更多銀彈繼續養狗仔，跟拍包括行政院、監察院、總統府3大祕書長、各部會首長、立法委員與監察委員等，且幾乎都是綠營人士，就連柯文哲赴八八會館及妻子陳佩琪看豪宅，也被與他有關的媒體揭露。

▲黃國昌狗仔集團鎖定行政院、監察院、總統府3大祕書長、部會首長、立法委員及監察委員等政敵跟拍。（鏡報李智為）

如今看來，黃國昌透過企業注資凱思國際，再配合金主打擊敵對勢力的模式，早就有跡可循，包括大同案立場反覆，如此接連操作下來，也讓他的幕後金主陸續曝光。



更多鏡週刊報導

黃國昌狗仔金流2／養狗仔跟監政敵太燒錢 凱思2神祕千萬金主超大咖

黃國昌狗仔金流3／幫金主當打手NCC內鬼洩密助攻 黃國昌若在立委任內恐涉貪