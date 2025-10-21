黃國昌酸《鏡週刊》造假「大菜變餿水」　不道歉就提告！

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔、駭客金流」風暴，被《鏡週刊》指控其妻家資金透過凱思國際運作、背後牽涉政商關係。不過黃國昌今（21）日受訪強勢回擊，痛批報導「造假、離譜」，強調《鏡週刊》誣指毫無證據，並揚言若不更正、道歉，將委請律師提告。

▲黃國昌怒斥《鏡週刊》作假新聞，「拿不出證據就道歉」。（圖／記者黃哲民攝）

黃國昌指出，《鏡週刊》上週誣指有人匯款100萬元至其辦公室同仁帳戶，卻拿不出任何匯款證明，又稱他出示的截圖是造假，結果卻遭檢舉人律師打臉。他反問《鏡週刊》「什麼時候要為假新聞道歉」，並諷刺所謂「本週大菜」根本是「餿水」。

黃更透露，他早上看到《鏡週刊》爆料，還很慎重致電太太確認，妻妹及其公司從未投資凱思國際，「鏡週刊什麼都愛講一百萬，就請拿出匯款紀錄」。

對於外界點名投資者黃安捷、陳建平與他關係密切，黃國昌也反嗆：「黃安捷是受敬重的本土企業家、綠營大佬，還是賴清德總統讀書會成員，《鏡週刊》怎麼一夕之間把中、港資變成本土？」他怒批「編故事前要先對好之前寫的故事、貽笑大方」，強調自己問心無愧，並不斷強調「寫假新聞就是要道歉」，若《鏡週刊》與記者不道歉，將委請律師提告。