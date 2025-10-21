黃國昌小姨子曝光　匯百萬狗仔基金成立「凱思」

▲黃國昌反嗆本刊「請問到底是哪個姻親？」如今答案揭曉，凱思國際由他太太高翔的妹妹高翬注資成立，二人就是姻親。（鏡報李智為）



圖文／鏡週刊

身兼立委的民眾黨主席黃國昌豢養狗仔跟拍政敵遭踢爆，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發社會關注，對本刊質疑他透過姻親成立凱思國際，黃國昌數度反嗆「到底是哪個姻親？」如今隨著金流逐一爬梳，注資凱思國際的政商人士也跟著曝光，2021年匯出第一筆資金成立這家公司的神祕金主，就是黃國昌的小姨子高翬（音同輝）。

知情人士告訴本刊：「李麗娟只是黃國昌妻子高翔及妻妹高翬找來成立凱思的人頭，實際經營都是黃國昌跟家人一手掌控。」該人士並說，早在4年前由高翬擔任負責人的耘力國際文化事業有限公司，就匯了100萬元成立凱思國際，高翬不但是黃國昌妻子高翔的親妹，還是凱思國際的實際金主。

▲2016年成立的耘力國際，2021年注資百萬元成立凱思國際，設址在台北市安和路的信安國際大樓內，黃國昌即在此召集狗仔開會。（鏡報李智為）

至於掛名凱思國際負責人的李麗娟神隱多時，黃國昌老婆高翔為了孩子的學區，將自己及兒女戶籍遷到台北市大安區精華地段白宮大廈當學區宅，屋主也叫李麗娟，2個李麗娟其實是同一人，黃國昌多次矢口否認識李，卻難以撇清老婆為何遷籍到凱思的人頭老闆家，恐怕才是他至今無法交代與凱思國際及李麗娟關係的真正原因。

▲高翬成立的耘力國際商標圖由接替黃國昌在新北汐止參選立委的心腹賴嘉倫（左）幫忙申請，黃妻高翔（右）一度站上宣傳車替他拉票。（翻攝賴嘉倫臉書）

更啟人疑竇的是，本刊查出2021年凱思國際獲高翬注資百萬元成立，短短不到一年，就在2022年大手筆拿出1,000萬元投資《民報》，資金究竟從何而來？背後有無中、港資？已成為檢調追查的重點。

本刊調查，凱思國際的上層公司耘力國際文化，早在2016年成立，由黃國昌的小姨子高翬擔任負責人，經營業務主要為公關行銷，根據監察院官網資料，耘力曾承接幾個選舉小案，該公司的商標還是曾接棒黃國昌在新北汐止參選立委的親信賴嘉倫幫忙申請，賴是黃的核心幕僚，目前轉任民眾黨立委陳昭姿辦公室主任。

2021年耘力注資成立凱思，黃妻高翔的台北國際商務顧問公司，也在同年12月遷至台北市大安區安和路二段信安國際大樓，這個時間點正是黃國昌透過記者謝幸恩成立狗仔集團，並開始以「蕭依依」的假名在《菱傳媒》及《民報》撰寫踢爆政敵的獨家跟拍新聞。



更多鏡週刊報導

黃國昌狗仔金流1／入帳百萬隔年卻注資《民報》千萬 一張圖看懂黃國昌用凱思養狗仔金流

黃國昌狗仔金流2／養狗仔跟監政敵太燒錢 凱思2神祕千萬金主超大咖