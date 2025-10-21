黃國昌養狗仔太燒錢　凱思2神祕千萬金主超大咖

▲曾任鏡電視董事長的國民黨前立委陳建平投資凱思國際近千萬元，後來包括綠營黨、政、軍高層都遭跟監偷拍。



圖文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌深陷養狗仔及駭客醜聞，如今他用來支付狗仔薪水的凱思國際與他具姻親關係也真相大白，背後牽扯的政商關係更是臭不可聞。本刊掌握，凱思國際4年前成立的第1筆資金100萬元，就是由黃妻高翔的妹妹高翬名下耘力國際公司注資，隔年凱思砸1,000萬元投資《民報》。

由於養狗仔太燒錢，包括智邦科技創辦人黃安捷與前國民黨立委陳建平，也曾各投資近千萬元，就連與民眾黨關係密切的求真民調總經理關智宇，今年還繼續奧援百萬元。隨著注資的政商人士曝光，背後有無中、港資或其他不法金流，相關單位正擴大調查中。

▲智邦科技人創辦人黃安捷2023年注資近千萬元投資凱思國際，形同壯大黃國昌狗仔集團。（翻攝智邦科技臉書）

挹注凱思國際的黃安捷大有來頭，他是老牌網通股智邦創辦人，智邦股價在2008年每股不到5元，至今已逼近千元大關，創下歷史新高，市值一度上探5,000億元、躋身台股前二十大。不過，根據智邦董監事經理人最新持股明細資料來看，包括董事長、總經理、董事至副總或會計主管名單，不見黃安捷名字及持股資料，顯見他早已退出智邦經營核心。

▲監委蘇麗瓊等人遭黃國昌狗仔隊跟拍，再由其他民代踢爆濫用公務車。（翻攝張斯綱臉書）

此外，本刊掌握，外界多認為黃安捷是民進黨的金主，但其實他跟民眾黨創黨主席柯文哲的關係才密切，不但多次和柯密宴，還介紹多名權貴和柯認識。知情人士透露，有次黃安捷和柯吃完飯，柯還跟幕僚稱讚「黃安捷那個地方很不錯」，並請貼身帳房橘子許芷瑜，安排妻子陳佩琪與祕書黃心緗一起到黃家用餐，顯見雙方交情匪淺。

▲黃國昌狗仔隊跟拍陳時中餐敘，成為金主陳榮泉與黃國昌鬧翻關鍵。（翻攝徐巧芯臉書）

至於陳建平也是家族勢力顯赫，政商實力驚人，他出身高雄陳家，是高雄前議長陳田錨的次子，也是國民黨籍前立委，他曾任萬眾有限公司董事長、大眾商業銀行顧問與董事長、元大商銀副董事長及鏡電視董事長。



