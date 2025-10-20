千人烤大豬！　「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

▲「2025南投原住民在一起」四大盛會將於光復節連假啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為凝聚原住民族群力量、深化在地文化與產業串聯，南投縣政府將於光復節三天連假起，陸續舉辦「原之驛 Ba-Bu 樂園」開幕週揭幕×「原風流水席總舖師職人饗宴」、千人烤大豬活動×第二屆獵人盃傳統射箭賽、第二屆布農勇士定向越野挑戰賽 × 濁岸音樂會及mung・spi 聽・夢藝術節系列活動，將分別在名間原之驛、信義鄉人和村及埔里鎮登場。

縣府原住民族行政處17日舉行「2025 南投原住民在一起」記者會，由副縣長王瑞德偕縣議員林庭秝、全文才、林儒暘，立委馬文君、游顥、盧縣一、縣議員石慶龍、簡千翔等指派專人，仁愛、信義兩郷公所秘書及眾多鄉代村長，共同宣布啟動系列活動。

系列活動首場是10月24日在名間親子生態園區旁「原之驛」舉辦的「原之驛 Ba-Bu 樂園」開幕週揭幕及 「原風流水席總舖師職人饗宴」，由部落總舖師團隊呈現傳統宴席與創新料理，並同步啟動「週末派」常態原民道地餐食，集合南投最經典的原民工藝品、農特產展售、原風展演與手作體驗，讓遊客在假日漫步即能體驗部落文化與生活美學。

10月25日則有最熱鬧、歡樂的千人烤大豬，集結縣內烤豬認證職人團隊呈現傳統火烤技藝，並以歌舞凝聚族人團結向心力；同場舉辦第二屆獵人盃傳統射箭比賽，以獵人文化為主題，並配合市集、音樂及手作活動，形成家庭式文化嘉年華。

10月26日移師信義鄉人和村，以定向越野挑戰賽（個人組、親子組、以及新增之團體體驗組）與濁岸音樂會為主軸，路線穿越山林、部落步道，結合運動與文化體驗；音樂會邀請金曲獎得主葛西瓦（Kasiva）領銜演出，並由在地青年歌手同台，呈現布農歌聲與現場共振；另安排「撈撈客 chill市集」，聚集在地美食與手作攤位，展示部落生活創意。

11月1日則在埔里鎮內埔飛場大草坪，由原民音樂「mung・spi 聽・夢藝術節」為壓軸，透過青年藝術家、傳統職人與學校團隊合作，從工坊到戶外展演串聯文化美學，邀民眾參與創作過程，讓藝術成為部落與社會溝通的橋樑。

王瑞德指出，南投縣是全台原民文化重鎮，縣府將持續整合資源，讓原民活動成為南投的年度品牌、推動原民產業升級與青年返鄉創生，讓文化成為部落經濟的新引擎。