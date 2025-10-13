連續週休三日結束！這週要「上滿五天」全場崩潰：戒不掉了

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

連續三天的國慶連假剛結束，許多人還沒從放假的節奏調整回來，就面臨要連上5天班、5天課的現實。就有網友在Threads崩潰發文，「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」引來近千人留言哀號，「我會哭出來」、「身體跟精神都受不了」、「一旦染上上三天就戒不掉了」、「要被十月寵壞了。」

原PO貼文一出，大批網友感同身受，「週休三日是毒癮，好像蠻舒服的」、「休九天要開始上五天班…我不行了」、「真不知道以前上五天是怎麼活過來的」、「好久沒上五天了，有點不習慣」、「五天真的太不人道了，跟一天8小時一樣扯」、「我已經回不去五天班了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有不少人幽默安慰彼此，「不要緊，下禮拜熬過又是週休三天了，加油」、「決定自己請假一天，實現週休三日」、「17號請假，就能整個月週休三日了唷！」還有網友哀號連連，「我的身體和精神跟我說它們受不了」、「不要說了，我會哭出來」、「想到明天9點上班就累，上週三天還都10點上班。」

另外，本站稍早報導「老闆哭了！2026連假沒補班『爽休16天暈倒』 網戰翻：乾脆收一收」，放完三個連假，民眾更期待2026年的假期，不過一名老闆崩潰直呼，明年春節與228連假，只要請4天就可連休16天，接下來還有7個連續假期，而且還沒有補班日，讓他感嘆「各位老闆要取暖一下了嗎？」

事實上，行政院人事行政總處已修正《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，明確刪除「調整上班日為放假日並補行上班」的規定，改為僅保留補假，全面實施「只補假、不補班」的新制。人事長蘇俊榮表示，社會對補班普遍有意見，若無連假需求，民眾亦可靈活運用特休，達到休假彈性與工作平衡。