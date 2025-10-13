才放完連假！他曝周休三日「1種休法更棒」　網愣：更累要瘋了

▲放完三天連假，不少上班族一早疲憊趕上班。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

過完教師節、中秋與雙十節連假，讓不少上班族回不去現實！一名網友直呼，若未來能「周休三日」，與其連休三天，不如改成「做一天休一天」的穿插制度，如「二四六休、一三五上班」，認為能真正讓身心靈放鬆。文章曝光後，過來人坦言，「效率會超低」，反而直呼休周三與六日最棒。

一名網友在Threads表示，如果未來有望實施「周休三日」，他認為其實大可不必連續休三天，反而改成穿插休假，例如做1天休1天，「二四六休息；一三五上班」似乎最恰當。

原PO還說，若能每周上班四天，兩天假期用來喘息，另一天假則是用來回魂，才有真正放鬆到身心靈。

文章一出，引來網友許願，「休三、六日比較好，不要連續上班超過三天，超累！第四天第五天基本就是累到炸，心情也很差」、「休周三周六+1，要撐完五天太累了，做一休一也沒休息到的感覺，工作也很難處理」、「如果休五六日，一定會有一堆作業，還是三六日吧」、「絕對是休周三、六日，如果都只單放一天的，真的會有種完全沒休息到的感覺」、「原來很多人跟我想法一樣，三六日是最棒的」。

其中不少網友搖頭分享，「有體驗過的做1休1，更累而且感覺要瘋了」、「做1休1工作效率會超低」、「做一休一吃不消，反而更累」。也有人直言戳破這個美夢，「一堆人前面喊著要周休三日，後面又說薪水不夠，沒錢才在怪政府嗎」。