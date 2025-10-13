　
才放完連假！他曝周休三日「1種休法更棒」　網愣：更累要瘋了

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲放完三天連假，不少上班族一早疲憊趕上班。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

過完教師節、中秋與雙十節連假，讓不少上班族回不去現實！一名網友直呼，若未來能「周休三日」，與其連休三天，不如改成「做一天休一天」的穿插制度，如「二四六休、一三五上班」，認為能真正讓身心靈放鬆。文章曝光後，過來人坦言，「效率會超低」，反而直呼休周三與六日最棒。

一名網友在Threads表示，如果未來有望實施「周休三日」，他認為其實大可不必連續休三天，反而改成穿插休假，例如做1天休1天，「二四六休息；一三五上班」似乎最恰當。

原PO還說，若能每周上班四天，兩天假期用來喘息，另一天假則是用來回魂，才有真正放鬆到身心靈。

文章一出，引來網友許願，「休三、六日比較好，不要連續上班超過三天，超累！第四天第五天基本就是累到炸，心情也很差」、「休周三周六+1，要撐完五天太累了，做一休一也沒休息到的感覺，工作也很難處理」、「如果休五六日，一定會有一堆作業，還是三六日吧」、「絕對是休周三、六日，如果都只單放一天的，真的會有種完全沒休息到的感覺」、「原來很多人跟我想法一樣，三六日是最棒的」。

其中不少網友搖頭分享，「有體驗過的做1休1，更累而且感覺要瘋了」、「做1休1工作效率會超低」、「做一休一吃不消，反而更累」。也有人直言戳破這個美夢，「一堆人前面喊著要周休三日，後面又說薪水不夠，沒錢才在怪政府嗎」。

10/12 全台詐欺最新數據

「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過
最速158王牌！徐若熙被鎖定　美日多支球團爭相關注

相關新聞

今開工！　2025「最後連假」曝

今開工！　2025「最後連假」曝

經歷中秋節、國慶日各三天連假，上周只有三個工作天，甚至還有人「請三休九」。今天是開工日，今年也只剩最後一個連假，就是9月25日的光復節連假。

做工行善團雙十不停工！台南勞工局完成第310戶修繕

做工行善團雙十不停工！台南勞工局完成第310戶修繕

孩子收假就崩潰　元凶來自「這2人」

孩子收假就崩潰　元凶來自「這2人」

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼

南投國慶煙火「根本火災現場」！遊客罵：爛透了

南投國慶煙火「根本火災現場」！遊客罵：爛透了

關鍵字：

周休三日做1休1連假中秋雙十工作效率

讀者迴響

