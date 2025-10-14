中國禁美牛！澳洲趁機搶市　出口「暴增65%」大賺2037億

▲中國限制美國牛肉進口，，意外讓澳洲成了最大受惠者。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易緊張升溫，意外讓澳洲成了最大受惠者。由於美國總統川普發動貿易戰，中國拒買美國大豆、限制美國牛肉進口，南半球的澳洲卻趁勢撿起這塊大餅，牛肉出口量暴增、市場行情水漲船高。

《日經亞洲》13日報導指出，中國實際上對美國牛肉祭出禁令，讓澳洲牧場業者與出口商從中獲利。今年前7個月，澳洲牛肉出口總額飆升35%，達100億澳元（約台幣2037億元），其中對中國的出口暴增65%，對美國也成長48%。

報導分析，隨著中國市場對高品質穀飼牛肉需求激增，澳洲牛肉產業正迎來轉折。回顧5年前，中澳關係緊繃、外交爭議重創貿易，如今兩國關係回溫，澳洲政府積極推進經貿合作，甚至推出為期兩年的「開拓新市場計畫」，投入5000萬澳元（約台幣10.2億元）協助出口商打入中國市場。

中國作為全球最大農產品進口國，現正運用貿易槓桿反制美國。針對美國牛肉的措施可追溯至今年3月，當時數百家美企對華出口許可到期，中方未予延續，導致價值15.5億美元（約新台幣480億元）的牛肉貿易全面停擺。

市場研究機構Global AgriTrends創辦人史都華（Brett Stuart）指出，中方雖未正式宣布禁令，但此舉形同推翻川普第一任期內中美「第一階段貿易協議」的市場准入條款。他悲觀預估，在11月10日新一輪談判前，牛肉出口問題難以獲解。

自川普重返白宮後，美國對中出口多面受阻。《路透社》報導，美國牛肉出口額過去5個月明顯下滑，與往年相比減少數億美元，澳洲則快速搶占市場空缺。

諮詢公司安永（Ernst & Young）在最新報告中直言，牛肉只是冰山一角。川普的強硬貿易政策或許對美國企業造成壓力，卻意外讓澳洲坐享其成，吸引更多投資、拓展出口市場，預估澳洲GDP因此可望成長0.1至0.6個百分點。