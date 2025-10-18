台女廚師澳洲街頭遭刺！　出院坦言：看到陌生人就想閃

▲一名台裔女廚師本月初在澳洲墨爾本遭隨機攻擊。（圖／翻攝自X）



澳洲墨爾本市中心驚傳隨機砍人事件，一名來自台灣、在當地擔任壽司師傅的36歲賴姓女子，2日清晨前往上班途中，竟在大馬路上遭陌生女子從背後突襲，胸口慘遭利刃重創、血流如注。儘管目前已出院休養，但她坦言內心創傷難以平復，「現在一個人走在路上都會怕。」

根據ABC Australia報導，這起攻擊事件發生於2日上午7時許，地點在墨爾本中央商務區小伯克街（Little Bourke Street）與史賓沙街（Spencer Street）路口附近。根據監視器畫面，嫌犯從後方靠近賴女，先是引起她注意，接著便猛然將刀刺入她胸口，造成肺部穿刺並引發氣血胸。

事發當下，賴女痛苦蹲地，路過民眾見狀急忙報警並協助止血，所幸經送醫搶救後脫離生命危險。

警方迅速鎖定嫌犯，當天逮捕32歲女子達魯（Lauren Darul），她不僅有前科，還是在保釋期間犯案。達魯是Make Room社福計畫的住戶，該計畫提供臨時住所給街友與無家可歸者。她目前被控蓄意傷害、魯莽致傷以及保釋期間再犯等罪，3日已出庭並遭羈押，預計下週申請保釋。

受害人賴女出院後仍在家休養，接受胸腔引流及清創手術的她，被醫師評估需1至2個月康復時間。她透過姊夫受訪坦言，儘管身體慢慢恢復，但心理仍難以走出陰影，「現在只要有陌生人從旁經過，她就會立刻閃避。」

賴女也考慮搬離原本熟悉的社區，目前正透過犯罪受害者援助法庭申請心理與經濟支持，盼政府重視公共安全。

維多利亞州近一年刑案總數高達48萬3583件，較前一年暴增18.3％，每10萬人就有6814件犯罪，創下新高。墨爾本的治安也引發外界高度關注。

維多利亞州長艾倫（Jacinta Allan）痛批事件令人作噁，強調任何人若膽敢在公共場所施暴，就不該出現在街頭。警察總監布希（Mike Bush）也宣布啟動警政重整計畫，將釋出更多警力投入街頭巡邏。

反對黨議員也火力全開，參議員麥肯錫（Bridget McKenzie）直言，「大白天在市中心被刺，說明這社會已經無法無天。」另名議員巴廷（Brad Battin）更批評維州「已成為全國犯罪之鄉」。

事發後，更意外引發跨州政治口水戰。昆士蘭州長克里薩富利（David Crisafulli）在受訪時不慎失言，聲稱「來布里斯本不會遭刺」，他後續火速道歉，承認用詞不當，並表示「每位受害者的痛苦都值得被重視」。