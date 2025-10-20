快訊／新北明正常上班上課　除烏來全區中小學及幼兒園、新店2國小外

▲侯友宜20日坐鎮新北市災害應變中心。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

受到東北季風與風神颱風共伴效應影響，新北市府根據中央氣象署與市府氣象團隊綜合研判，預估20至22日本市總累積雨量有機會達500至1000毫米，沿海陣風最大可達8-10級。對此，新北市府今（20日）晚公布，新北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，宣布明日部分山區學校（新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班上課。

為了因應風神颱風，新北市20日下午1時已強化三級開設，新北市長侯友宜也於下午2時主持整備會議。侯在聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位防颱工作整備情形後，要求市府團隊針對水保署預估未來48小時本市共計12區發布土石流紅黃色警戒 (三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、坪林、平溪、雙溪、石碇)，另預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，請確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業、掌握積淹水地點，側溝清淤及觀浪勸離等作業等。

侯友宜表示，市府團隊已加強各項防颱整備工作，請各位市民朋友務必做好防颱準備，家中備妥防災物資，如有出遊計畫應隨時關注颱風動態，注意自身安全，並避免前往山區及海邊遊憩。