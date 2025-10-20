新北估20-22日累積雨量恐達1000毫米　18:00評估明是否停班課

▲侯友宜20日坐鎮新北市災害應變中心。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

東北季風與風神颱風共伴效應在新北市降下豪大雨，外界關注明天是否停班課。據了解，依照過往颱風天停班課狀況，新北市府會於晚間6時評估狀況，再於晚間8時公布，惟此次狀況比較特殊，是否完全依此SOP走仍未確定。

新北市府指出，依據中央氣象署與本府氣象團隊綜合研判，今明兩日受東北季風及颱風外圍環流產生共伴效應影響，本市有豪大雨及強陣風發生機會，並伴隨7-10級陣風，各區須留意顯著雨勢；22日隨颱風遠離、共伴效應漸緩，但東北季風仍較強勁，本市持續有豪大雨機會，降雨熱區轉為北海岸至東、南側山區；另根據資料也預估，20至22日本市總累積雨量有機會達500至1000毫米，沿海陣風最大可達8-10級。

而為了因應風神颱風，新北市20日下午1時已強化三級開設，新北市長侯友宜也於下午2時主持整備會議。侯在聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位防颱工作整備情形後，要求市府團隊針對水保署預估未來48小時本市共計12區發布土石流紅黃色警戒 (三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、坪林、平溪、雙溪、石碇)，另預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，請確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業、掌握積淹水地點，側溝清淤及觀浪勸離等作業等。

侯友宜表示，市府團隊已加強各項防颱整備工作，請各位市民朋友務必做好防颱準備，家中備妥防災物資，如有出遊計畫應隨時關注颱風動態，注意自身安全，並避免前往山區及海邊遊憩。