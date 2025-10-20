　
政治

不怕被貼標籤！鄭麗文喊赴中見習近平　綠：注意身分、勿傷台灣主權

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

▲新任國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，中國國家主席習近平昨也發給賀電。鄭麗文今（20日）接受廣播節目專訪時提到，總統、民進黨主席賴清德只送花籃沒有賀電「沒格局」，並強調要跟習近平見面。對此，民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文與其這麼在意賴主席的賀電，不如再次注意本黨送她的兩個期盼與一個提醒，與中國的各項交流都應秉持對等、尊嚴、互惠的原則下進行，更應注意自身身份，切勿做出傷害台灣主權、以及妨礙國家安全的言行。

鄭麗文今日接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時談到賴清德僅送花籃未給賀電一事。鄭麗文指出，民眾黨主席黃國昌在她當選第一時間就來電致賀，但身兼民進黨主席的賴清德僅送「高票當選」花籃，沒有致電恭賀，讓她覺得有點遺憾，「沒有了這個格局，其實是台灣的悲哀」。

此外，被問及是否會到中國見習近平時，鄭麗文肯定地回應，「當然要！」若能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。至於是否害怕被貼標籤？鄭麗文說，「這有什麼好怕的，怕就不要出來混了」。

對此，民進黨發言人吳崢表示，對於國內主要政黨新任黨主席當選，本黨皆循往例辦理，鄭麗文與其這麼在意賴主席的賀電，不如再次注意本黨送她的兩個期盼與一個提醒。

吳崢也再次提醒，與中國的各項交流都應秉持對等、尊嚴、互惠的原則下進行，更應注意自身身份，切勿做出傷害台灣主權、以及妨礙國家安全的言行。

對於鄭麗文當選，民進黨曾表示，對新任國民黨主席有「兩個期盼、一個提醒」。首先，期盼新任主席能堅守主權立場，將守護台灣安全置於政黨利益之上；第二，期盼國民黨在國會能理性監督、積極問政，不再陷於意識形態的杯葛，更不應提出傷害台灣、違憲違法的法案。

10/19 全台詐欺最新數據

