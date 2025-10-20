「空服員與飛安無關」發言惹議　民航局長還原立院答詢經過

▲民航局長何淑萍。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫住院後辭世。民航局長何淑萍日前在立院答詢提到「空服員和飛安沒有相關」，引發批評。何淑萍今強調，「空服員與飛安息息相關」，會與航空業繼續守護飛安，也會持續督促長榮檢討。

民進黨立委劉建國日前針對長榮事件質詢何淑萍，並詢問在機上處理的程序是否有按照SOP進行，何淑萍提到，「空服組員沒有直接涉及到飛安」，引發桃園市空服員職業工會批評。

據了解，由於交通部提交的專案報告中，已說明該航班至少應派遣8名空服員執勤，實際派遣人數為12人，何淑萍答詢時便未再重提派遣人數，直接回覆「機組員在飛機上有身體不適的話，因為是空服組員，所以並沒有直接涉及到飛安」，引發爭議。

工會表示，理應最具備航空專業知識的何淑萍竟稱「空服員和飛安沒有相關」，這是不尊重空服員的專業。前華航機師、現任台北市議員張志豪也批評，何淑萍的發言荒腔走板、不懂飛安。

何淑萍今表示，針對長榮航空發生的不幸事件，「空服員與飛安息息相關」，民航局會與所有航空業從業人員一起繼續守護飛安，也會持續督促長榮航空，應就員工關切的議題，儘速協商請假與派遣機制。

她表示，上周於立法院答詢時，詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行。因該航班派遣12名空服組員已高於規定人數，一位組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安，但空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，故應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。

她表示，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，空服員與飛安息息相關，且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。

何淑萍強調，空服員和所有航空業從業人員一樣，都在第一線為大家守護飛安，會持續督促長榮檢討此事，秉持善意與員工溝通請假與派遣機制。