　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「空服員與飛安無關」發言惹議　民航局長還原立院答詢經過

▲▼民航局長何淑萍。（圖／記者李姿慧攝）

▲民航局長何淑萍。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫住院後辭世。民航局長何淑萍日前在立院答詢提到「空服員和飛安沒有相關」，引發批評。何淑萍今強調，「空服員與飛安息息相關」，會與航空業繼續守護飛安，也會持續督促長榮檢討。

民進黨立委劉建國日前針對長榮事件質詢何淑萍，並詢問在機上處理的程序是否有按照SOP進行，何淑萍提到，「空服組員沒有直接涉及到飛安」，引發桃園市空服員職業工會批評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，由於交通部提交的專案報告中，已說明該航班至少應派遣8名空服員執勤，實際派遣人數為12人，何淑萍答詢時便未再重提派遣人數，直接回覆「機組員在飛機上有身體不適的話，因為是空服組員，所以並沒有直接涉及到飛安」，引發爭議。

工會表示，理應最具備航空專業知識的何淑萍竟稱「空服員和飛安沒有相關」，這是不尊重空服員的專業。前華航機師、現任台北市議員張志豪也批評，何淑萍的發言荒腔走板、不懂飛安。

何淑萍今表示，針對長榮航空發生的不幸事件，「空服員與飛安息息相關」，民航局會與所有航空業從業人員一起繼續守護飛安，也會持續督促長榮航空，應就員工關切的議題，儘速協商請假與派遣機制。

她表示，上周於立法院答詢時，詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行。因該航班派遣12名空服組員已高於規定人數，一位組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安，但空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，故應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。

她表示，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，空服員與飛安息息相關，且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。

何淑萍強調，空服員和所有航空業從業人員一樣，都在第一線為大家守護飛安，會持續督促長榮檢討此事，秉持善意與員工溝通請假與派遣機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界
快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課
快訊／4縣市紅色警戒！　雨下到明晚
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
北北基累積雨量上看1千毫米　有積淹水或山崩風險
旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

快訊／8縣市豪大雨特報！紅色警戒增至4地　下到明晚

「空服員與飛安無關」發言惹議　民航局長還原立院答詢經過

以為超廢！迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

3生肖10月「偏財運爆棚」！　投資、中獎無往不利

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

永慶房屋師徒制與AI科技工具　助業務新人優瑪‧莎韻賀成交

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

台鐵楊梅站號誌故障　15列車延誤「最長101分鐘」

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

快訊／8縣市豪大雨特報！紅色警戒增至4地　下到明晚

「空服員與飛安無關」發言惹議　民航局長還原立院答詢經過

以為超廢！迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

3生肖10月「偏財運爆棚」！　投資、中獎無往不利

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

永慶房屋師徒制與AI科技工具　助業務新人優瑪‧莎韻賀成交

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

台鐵楊梅站號誌故障　15列車延誤「最長101分鐘」

21風味館「5大優惠」品牌日限定　烤雞下殺299元、炸雞桶72折

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

桃園長髮女斑馬線上遭撞飛！駕駛沒等警方就閃人　涉肇逃慘了

Google把世界裝進Gemini！AI與地圖融合開啟「智慧空間時代」

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

生活熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

新北人收到警訊通知　里長電話被打爆

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

更多熱門

相關新聞

起飛前20人被迫下機「罕見原因曝光」

起飛前20人被迫下機「罕見原因曝光」

英國航空（British Airways）一架客機原定11日從義大利飛回英國，起飛前卻有20名乘客被迫下機，原因竟是「高溫」導致飛機負重超載。

日本搭機新規「行動電源禁放頭頂置物箱」　4國籍航空規定一次看

日本搭機新規「行動電源禁放頭頂置物箱」　4國籍航空規定一次看

空姐、猛男消防來了！小港機場「制服出場」

空姐、猛男消防來了！小港機場「制服出場」

星宇進場重飛未依SOP、華航捨近轉降「均有疏失」　民航局開罰

星宇進場重飛未依SOP、華航捨近轉降「均有疏失」　民航局開罰

印航墜機前「發動機聲音不對勁」　國內專家：兩部同時熄火機率高

印航墜機前「發動機聲音不對勁」　國內專家：兩部同時熄火機率高

關鍵字：

民航局長飛安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面