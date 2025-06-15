星宇進場重飛未依SOP、華航捨近轉降「均有疏失」　民航局開罰

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP，觸發近地告警作動；中華航空4月13日CI753航班在台北飛往新加坡途中出現發動機故障，機長捨近求遠轉降高雄機場。交通部民航局近日完成調查報告，確認2案均有疏失，分別針對業者、機師裁處，後續將送評議會決定裁罰金額。

星宇航空今年3月3日JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，原使用20跑道落地，但因風向改變改為02跑道，又因進場高於正常下滑道，駕駛決定重飛，期間因未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，以致近地警告系統作動，所幸機長隨即操控航機爬升至安全高度，最終安全降落。

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當時星宇航空說明，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職。

根據民用航空法111條、112條，航空人員違反相關規定可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰或停止執業1個月至3個月；民用航空運輸業可處60萬元以上、300萬元以下罰鍰。

民航局近日完成調查，並表示，星宇航空JX789航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員確實未依程序操作，公司內部通報程序亦有缺失，將於評議後，針對業者、機師分別裁處。

對此，星宇航空指出，對任何影響飛航安全的行為皆採取零容忍態度，亦絕不袒護。星宇航空獲悉此次事件發生後，就立即查證並主動通報主管機關。針對該事件，星宇航空除配合主管機關調查外，並已針對航員訓練及內部通報程序執行多項改正及強化措施，避免類似事件再次發生。

另外，華航4月13日CI753航班從台北飛往新加坡，途中出現1個發動機故障，機長在單引擎執飛下，轉降高雄機場。由於當時附近還有其他機場可轉降，機師捨近求遠決策引發討論，但也有知情人士指出，選擇轉降機場的評估因素眾多，包括天氣、航程都要納入考量。

民航局近日也完成調查，確認機師執行空中關車與轉降過程，並未違反規定。民航局指出，經比對氣象、通話等相關資料，機師執行空中關車與轉降過程，處置未違反規定；但該航班未能降落於航路中備降機場或最近的合適機場，顯示公司監控作業仍有缺失，將於評議後裁處業者。

華航表示，當日轉降事件，航程中發生異常情況的通報機制實可進行優化，華航內部已執行檢討並完成航務相關作業手冊修正調整，嚴格落實人員執行相關作業程序；在台北飛往清邁轉降香港事件上，即是落實新版手冊作業程序能處置得宜。華航重申，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則，感謝立委、主管機關及各界的寶貴意見與指正。