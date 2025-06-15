　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇進場重飛未依SOP、華航捨近轉降「均有疏失」　民航局開罰

▲星宇航空8月22日開航宮古島。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP，觸發近地告警作動；中華航空4月13日CI753航班在台北飛往新加坡途中出現發動機故障，機長捨近求遠轉降高雄機場。交通部民航局近日完成調查報告，確認2案均有疏失，分別針對業者、機師裁處，後續將送評議會決定裁罰金額。

星宇航空今年3月3日JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，原使用20跑道落地，但因風向改變改為02跑道，又因進場高於正常下滑道，駕駛決定重飛，期間因未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，以致近地警告系統作動，所幸機長隨即操控航機爬升至安全高度，最終安全降落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時星宇航空說明，2名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職。

根據民用航空法111條、112條，航空人員違反相關規定可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰或停止執業1個月至3個月；民用航空運輸業可處60萬元以上、300萬元以下罰鍰。

民航局近日完成調查，並表示，星宇航空JX789航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員確實未依程序操作，公司內部通報程序亦有缺失，將於評議後，針對業者、機師分別裁處。

對此，星宇航空指出，對任何影響飛航安全的行為皆採取零容忍態度，亦絕不袒護。星宇航空獲悉此次事件發生後，就立即查證並主動通報主管機關。針對該事件，星宇航空除配合主管機關調查外，並已針對航員訓練及內部通報程序執行多項改正及強化措施，避免類似事件再次發生。

另外，華航4月13日CI753航班從台北飛往新加坡，途中出現1個發動機故障，機長在單引擎執飛下，轉降高雄機場。由於當時附近還有其他機場可轉降，機師捨近求遠決策引發討論，但也有知情人士指出，選擇轉降機場的評估因素眾多，包括天氣、航程都要納入考量。

民航局近日也完成調查，確認機師執行空中關車與轉降過程，並未違反規定。民航局指出，經比對氣象、通話等相關資料，機師執行空中關車與轉降過程，處置未違反規定；但該航班未能降落於航路中備降機場或最近的合適機場，顯示公司監控作業仍有缺失，將於評議後裁處業者。

華航表示，當日轉降事件，航程中發生異常情況的通報機制實可進行優化，華航內部已執行檢討並完成航務相關作業手冊修正調整，嚴格落實人員執行相關作業程序；在台北飛往清邁轉降香港事件上，即是落實新版手冊作業程序能處置得宜。華航重申，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則，感謝立委、主管機關及各界的寶貴意見與指正。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男加油站前全身著火！　痛苦倒地抖動
美陸軍慶典變調！川普閱兵「全美爆示威潮」　議員中槍亡
台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了
取得伊朗首都制空權！以色列放話「火燒德黑蘭」炸飛彈儲存庫
雞蛋NG吃法！　醫：「壞東西」大幅上升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大服務學習「改選修有學分」　教育部：不得列為畢業門檻

星宇進場重飛未依SOP、華航捨近轉降「均有疏失」　民航局開罰

獨／台大必修服務學習課擬轉型　改為可選修「不再0學分」

12星座「最新一週運勢」　金牛感受委屈、雙子被貴人關照

全台燒番薯！　今挑戰38℃

不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

國中弟搭車坐博愛座「被罵哭」！紅衣婦狂念5分鐘：這是教育問題

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員勸不聽「霸氣出1招」　眾人笑翻：療癒

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

台大服務學習「改選修有學分」　教育部：不得列為畢業門檻

星宇進場重飛未依SOP、華航捨近轉降「均有疏失」　民航局開罰

獨／台大必修服務學習課擬轉型　改為可選修「不再0學分」

12星座「最新一週運勢」　金牛感受委屈、雙子被貴人關照

全台燒番薯！　今挑戰38℃

不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

國中弟搭車坐博愛座「被罵哭」！紅衣婦狂念5分鐘：這是教育問題

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員勸不聽「霸氣出1招」　眾人笑翻：療癒

台南仁德工廠「1天內2度起火」！恐怖爆裂聲頻傳　消防趕救火

快訊／43歲陸美女主持人病逝！ICU搶救15天不治…生前患肺動脈高壓

台中男加油站門口全身著火！痛苦倒地板抖動　70%三度燒燙傷

警搜出槍手「70人狙殺名單」有1共通點！　美議員遭槍擊2死2重傷

台大服務學習「改選修有學分」　教育部：不得列為畢業門檻

曾被評「幸福感」前三名　龍潭「都市小農」剛需支撐市場

星宇進場重飛未依SOP、華航捨近轉降「均有疏失」　民航局開罰

美陸軍慶典變調！川普閱兵「全美爆示威潮」　民主黨州議員中槍亡

獨／台大必修服務學習課擬轉型　改為可選修「不再0學分」

宋哥毛小孩咬斷電線露「無辜眼神」　一查竟是電動沙發…不動了！

【中文博大精深】為什麼是莫名「其」妙？　國文老師一次帶你搞懂

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

國中弟搭車坐博愛座　被紅衣婦罵到哭

醫師列3款耳機風險排行：這種風險最大

不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

生肉用滾水汆燙「是錯的」！譚敦慈教正解

=館長讚上海「阻尼器太震撼」　全場傻了

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

「熱+臭氧」害心肌梗塞！醫：開冷氣保命

更多熱門

相關新聞

印航墜機前「發動機聲音不對勁」　國內專家：兩部同時熄火機率高

印航墜機前「發動機聲音不對勁」　國內專家：兩部同時熄火機率高

印度航空波音787客機起飛不到30秒即墜毀，外媒引述多名航空專家看法，初判可能是罕見的雙發動機失效或疑似鳥擊導致意外。對此，曾任飛安會失事調查員、現任朝陽科大飛航系主任的盧衍良分析指出，該機起飛後起落架尚未收起，且發動機聲音與正常情況不同，「雙發動機同時失效的可能性大增」。

星宇航小股東關心何時配息　張國煒：明年有機會

星宇航小股東關心何時配息　張國煒：明年有機會

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

星宇航空沖繩航線增為每週10班

星宇航空沖繩航線增為每週10班

星宇航空佈局歐洲航線　與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議

星宇航空佈局歐洲航線　與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議

關鍵字：

星宇航空中華航空飛安民航局轉降

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

快訊／美明尼蘇達州2議員遭槍擊！2死2重傷

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

以色列軍方：已擊斃9核科學家

美議員遭「假警」槍擊2死2傷　川普撂重話

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面