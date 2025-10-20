竹市府溫暖挺移工　邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

▲外籍漁工在異鄉也能感受市府的溫暖問候與友善人情。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為展現市府對外籍漁工的深切關懷與支持，並響應聯合國保育海洋生態永續發展目標，新竹市政府(19)日與農業部漁業署共同舉辦「風城啟程 源頭減塑」關懷外籍漁工暨海洋垃圾減量園遊會。現場除發送刷毛外套、睡袋等保暖物資外，亦設有免費理髮服務、印尼美食攤位與法令宣導區，讓外籍漁工在異鄉也能感受市府的溫暖問候與友善人情。

代理市長邱臣遠表示，竹市的漁業發展長年倚重外籍漁工的辛勤付出，他們不僅是竹市產業的重要夥伴，更是城市生活的一部分。市府秉持市長高虹安推動的「幸福友善」核心施政理念，持續以多元關懷行動回應漁工需求，感謝他們為在地經濟與社會穩定所做的貢獻。此次活動更將「源頭減塑」與「海洋保育」結合，透過教育宣導與實際行動，呼籲全民共同守護海洋資源，實踐環境永續，讓「新竹的風」吹出溫度與希望。

勞青處表示，外籍漁工是新竹市漁業發展不可或缺的重要夥伴，長年在外海辛勤工作，面臨艱困環境與挑戰。市府持續辦理關懷活動與法令宣導，協助漁工瞭解自身權益與安全觀念，並串聯社區資源、語言翻譯與生活協助等服務，讓漁工在新竹工作與生活期間，都能感受到城市的溫暖與陪伴。同時，也鼓勵漁工在作業期間主動打撈海洋廢棄物，返港後妥善分類與回收，共同成為守護海洋的永續夥伴。

來自印尼的Mingadi先生表示，在新竹工作已超過十四年，每年都參加市府的關懷活動。多年來收到的睡袋與外套，在海上作業時帶來溫暖與安全感，今年更體驗了義剪服務，感受到市府的真誠關懷與滿滿人情味。

勞青處說明，此次活動攜手警察局、衛生局、移民署新竹市服務站及監理站等單位共同參與，針對人口販運、移工詐騙及毒品防制等議題加強宣導，並設置多語諮詢服務攤位，協助移工朋友了解自我保護及求助管道。市府呼籲雇主與仲介單位依法聘僱外籍移工，共同建立安全、和諧且尊重人權的工作環境。

勞青處提醒，若雇主或移工在聘僱或工作過程中有任何疑問，皆可撥打1955外籍移工24小時專線，獲得即時且多語的專業協助，保障雙方權益。市民亦可洽撥打勞工及青年處跨國勞動力服務中心電話03-5324900洽詢，該中心提供完善的法令與就業諮詢服務，協助解決聘僱問題，共同打造合法、友善的新竹勞動環境。