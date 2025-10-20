竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

▲新竹市青年創新論壇暨成果發表會(18)日圓滿落幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

以「AI 驅動未來體現｜跨域服務創新啟動生活升級」為主題，新竹市青年創新論壇暨成果發表會(18)日圓滿落幕，活動集結來自產業界的新創團隊與青年創新團隊，透過論壇交流與成果展示，共同探討人工智慧在生活應用、城市服務及創業實踐中的新趨勢。此次論壇不僅是青年創新成果的展現，更象徵公私協力共創城市新價值的實踐，展現市府推動及支持青年創新、創業、創客政策推動。

秘書長張治祥表示，青年擁有無限創造力與創新思維，市府團隊延續市長高虹安的「青年活力」施政策略，於今年推出「青年三創」青年政策，以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」為主軸，提供多項青年專屬政策及活動。市府長期推動「青年自造者聚落培育計畫」，持續提供青年創業、創新實作及技術交流的平台，以及推出系列培育課程，鼓勵青年以科技與創意回應城市需求。

勞青處表示，今年青年自造者聚落培育計畫首次結合三場論壇，匯聚來自運動科技、服務創新與自造創業等多元領域的專家與青年團隊，透過跨域交流與實際展示，讓AI不只存在於技術端，更能落實在每一個人的生活體驗之中，這不僅是知識的分享，更是一場創意與行動的論壇。

青發中心補充，除了舉辦三場論壇外，也邀請到新竹「2025新竹X梅竹黑客松」創客交流組獲獎團隊、運動科技團隊、在地自造社團、新創團隊等20組團隊參與成果發表，並邀請業界專業人士參與，透過深度交流促進學術界、產業界與地方團隊的跨域整合，展現團隊以科技加值生活的創新實力，現場特別設置團隊成果展示攤位區，提供實際體驗與深入交流機會。

青發中心說明，「新竹市青年自造者聚落培育計畫」持續開課招生中，詳細課程資訊請上活動網站查詢( https://reurl.cc/7V9D1l )，想掌握更多第一手的青年資訊與活動訊息，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/YouthHsinchu ）。