　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市「職場Z實力」活動圓滿落幕　推動青年無限可能

▲第一名獲獎學員合照。（圖／新竹市政府提供）

▲第一名獲獎學員合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青春無限、創意滿載！新竹市政府主辦「職場Z實力」夢想實踐營於昨(15)日圓滿落幕。新竹市勞工及青年處表示，此次營隊自10月14日至15日於玄奘大學舉行，吸引超過90位青年報名，最終錄取70名學員參與。活動聚焦「自媒體職涯」、「個人品牌建立」及「業配實戰」三大主題，透過兩天一夜密集課程，結合實作競賽與名人講座，帶領青年從創作實務中探索職涯方向，培養跨域創新與團隊協作能力。

新竹市代理市長邱臣遠表示，Z世代青年擁有無限創意與學習動能，是推動城市創新的關鍵力量。市府團隊延續市長高虹安提出的「青年活力」施政策略，持續打造多元學習平台，讓青年在科技與自媒體的實作中不斷精進，勇敢實踐夢想。他期勉所有學員能將營隊所學應用於未來職涯，成為推動城市與產業轉型的新力量。

勞青處指出，此次營隊以「非典型職涯、個人品牌、自媒體接案」為核心，課程內容涵蓋短影音創作、Podcast經營、AI職涯探索及自媒體經紀策略等面向。由知名創作者帶領學員透過分組討論、角色扮演與實作挑戰，最終以「業配資源爭奪戰」為成果競賽，展現學員的創意思維與團隊合作精神。

課程講師及競賽評審VS MEDIA總監劉驊表示，本次參與營隊的學員對於自媒體產業展現出高度的興趣與熱忱，從課程互動、主題企劃到實際內容製作，都能看見大家積極投入的態度與創意表現。他特別肯定學員們在面對瞬息萬變的網路時代，能迅速掌握新興趨勢與媒體語言，並靈活地將所學應用於作品中，展現出優異的學習能力與內容整合力。他也鼓勵學員們持續精進跨領域的專業技能，勇於嘗試不同的媒體形式與表達方式，未來無論是發展個人品牌或投入新媒體產業，都能以創意和影響力在數位浪潮中發光發熱。

學員謝同學分享，她平時經營以美食與旅遊為主題的短影音平台，參加此次夢想實踐營隊最大的收穫，是能與講師面對面交流專業經驗，並結識來自不同領域的創作者，彼此交換想法與靈感，讓未來的內容創作更具啟發性與多元視角。

青發中心表示，未來將持續舉辦青年職涯與創新主題營隊，協助青年掌握新興產業趨勢，提升競爭力與行動力。此外，今年市府首辦「新竹政策黑客松」，總獎金高達新台幣50萬元，報名至10月23日截止，歡迎16至40歲的青年踴躍填寫報名表組隊參加(https://reurl.cc/mYXa8A)。更多青年活動資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/YouthHsinchu)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東翁散步迷途12公里　內埔警載回派出所助返家

憂普發1萬淪詐團工具、南投偏鄉數位落差嚴重　游顥籲數發部改善

86歲翁騎車自摔迷途　屏東警循藥袋查身分助返家

部落餐桌旅行！首場永康部落月光下享獵人美食　報名送紀念品

中華電信贊助數位陪伴　身障者變身講師指導社區長輩使用APP

屏基慶祝安寧病房成立30週年　18日千禧公園舉辦募款園遊會

光復連假搭乘大眾運輸工具　屏東監理站：享85折優惠

竹市「職場Z實力」活動圓滿落幕　推動青年無限可能

嚴防綠鬣蜥！屏東縣推千公頃圍網保護紅豆作物

國道掉落鐵片釀車損　警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

屏東翁散步迷途12公里　內埔警載回派出所助返家

憂普發1萬淪詐團工具、南投偏鄉數位落差嚴重　游顥籲數發部改善

86歲翁騎車自摔迷途　屏東警循藥袋查身分助返家

部落餐桌旅行！首場永康部落月光下享獵人美食　報名送紀念品

中華電信贊助數位陪伴　身障者變身講師指導社區長輩使用APP

屏基慶祝安寧病房成立30週年　18日千禧公園舉辦募款園遊會

光復連假搭乘大眾運輸工具　屏東監理站：享85折優惠

竹市「職場Z實力」活動圓滿落幕　推動青年無限可能

嚴防綠鬣蜥！屏東縣推千公頃圍網保護紅豆作物

國道掉落鐵片釀車損　警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

渣打推出金融資產組合融資方案　為亞資專區注入新動能

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

效率前緣選股法！　財金博士圖解避開「傻子股票」

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」　網驚呼：會飽到吐

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

【再舔一下就好】美容師幫狗狗梳毛中　牠竟忍不住直接開舔XD

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

強化消防救災戰力！南消七大隊161人參加新式體能與救助訓練

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

黃偉哲：打造長者安心用餐、便利採購的樂齡城市

更多熱門

相關新聞

竹市「青年圍籬美學競圖徵曲」　獲繆思雙金肯定

竹市「青年圍籬美學競圖徵曲」　獲繆思雙金肯定

青年創意共築城市美學！新竹市政府113年首度舉辦「青年圍籬美學競圖活動暨青年徵曲活動」，榮獲美國繆思設計獎「展覽與活動類」及「青年創意與公共藝術類」雙項金獎殊榮。新竹市代理市長邱臣遠今(14)日於市務會議中肯定勞青處亮眼成果，並勉勵市府團隊持續推動創新、深化青年參與，讓城市美學與青年創意接軌國際。

竹市夢想實踐營開跑　助青年累積「Z實力」

竹市夢想實踐營開跑　助青年累積「Z實力」

2025新竹X梅竹黑客松冠軍出爐

2025新竹X梅竹黑客松冠軍出爐

2025「新竹X梅竹黑客松」登場

2025「新竹X梅竹黑客松」登場

首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元

首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元

關鍵字：

新竹市勞青處

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面