竹市「職場Z實力」活動圓滿落幕　推動青年無限可能

▲第一名獲獎學員合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青春無限、創意滿載！新竹市政府主辦「職場Z實力」夢想實踐營於昨(15)日圓滿落幕。新竹市勞工及青年處表示，此次營隊自10月14日至15日於玄奘大學舉行，吸引超過90位青年報名，最終錄取70名學員參與。活動聚焦「自媒體職涯」、「個人品牌建立」及「業配實戰」三大主題，透過兩天一夜密集課程，結合實作競賽與名人講座，帶領青年從創作實務中探索職涯方向，培養跨域創新與團隊協作能力。

新竹市代理市長邱臣遠表示，Z世代青年擁有無限創意與學習動能，是推動城市創新的關鍵力量。市府團隊延續市長高虹安提出的「青年活力」施政策略，持續打造多元學習平台，讓青年在科技與自媒體的實作中不斷精進，勇敢實踐夢想。他期勉所有學員能將營隊所學應用於未來職涯，成為推動城市與產業轉型的新力量。

勞青處指出，此次營隊以「非典型職涯、個人品牌、自媒體接案」為核心，課程內容涵蓋短影音創作、Podcast經營、AI職涯探索及自媒體經紀策略等面向。由知名創作者帶領學員透過分組討論、角色扮演與實作挑戰，最終以「業配資源爭奪戰」為成果競賽，展現學員的創意思維與團隊合作精神。

課程講師及競賽評審VS MEDIA總監劉驊表示，本次參與營隊的學員對於自媒體產業展現出高度的興趣與熱忱，從課程互動、主題企劃到實際內容製作，都能看見大家積極投入的態度與創意表現。他特別肯定學員們在面對瞬息萬變的網路時代，能迅速掌握新興趨勢與媒體語言，並靈活地將所學應用於作品中，展現出優異的學習能力與內容整合力。他也鼓勵學員們持續精進跨領域的專業技能，勇於嘗試不同的媒體形式與表達方式，未來無論是發展個人品牌或投入新媒體產業，都能以創意和影響力在數位浪潮中發光發熱。

學員謝同學分享，她平時經營以美食與旅遊為主題的短影音平台，參加此次夢想實踐營隊最大的收穫，是能與講師面對面交流專業經驗，並結識來自不同領域的創作者，彼此交換想法與靈感，讓未來的內容創作更具啟發性與多元視角。

青發中心表示，未來將持續舉辦青年職涯與創新主題營隊，協助青年掌握新興產業趨勢，提升競爭力與行動力。此外，今年市府首辦「新竹政策黑客松」，總獎金高達新台幣50萬元，報名至10月23日截止，歡迎16至40歲的青年踴躍填寫報名表組隊參加(https://reurl.cc/mYXa8A)。更多青年活動資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/YouthHsinchu)