接替李成鋼　李詠箑任陸常駐WTO代表：堅定維護多邊貿易體制

▲大陸常駐世界貿易組織（WTO）代表李詠箑。（圖／翻攝大陸國新網）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰尚未止息之際，大陸任命李詠箑為大陸常駐世界貿易組織（WTO）代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表；相關職位此前由李成鋼擔任。李詠箑近日在WTO發言稱，中方積極參與多邊貿易談判、支持促貿援助倡議，推動實現以貿易促發展。

新華社報導，大陸國家主席習近平根據全國人大常委會的決定任免駐外大使，任命李詠箑為常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

公開資料顯示，李詠箑曾歷任大陸商務部條約法律司副司長、司長等職。自2024年6月起，任大陸商務部黨組成員、國際貿易談判副代表（副部長級）。

今年3月，李成鋼已升任大陸商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。

此前，WTO官方微博發布圖文消息稱，9月29日，新任大陸駐WTO代表團大使李詠箑向WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）遞交了任命書。

央視新聞報導，10月6日至7日，WTO在瑞士日內瓦召開總理事會2025年度第四次會議。中方主動設置議題並提交《中國關於WTO特殊和差別待遇的立場文件》，詳細闡述中方立場。

當時，大陸常駐WTO代表李詠箑表示，就WTO而言，中方積極參與多邊貿易談判、支持促貿援助倡議，推動實現以貿易促發展。她說，中方關於WTO特殊和差別待遇問題的立場宣示，是中方堅定維護多邊貿易體制，將發展問題置於WTO工作中心位置的一項具體舉措，也是中方積極落實全球發展倡議的一項具體行動。

李詠箑強調，大陸的發展中國家地位和身份沒有改變，始終是「全球南方」的重要一員，將繼續支持發展中成員在WTO中爭取自身合法權益，持續推動經濟全球化普惠包容發展。