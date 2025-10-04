　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸在WTO批美「對等關稅」　籲各方保持警惕

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美貿易戰。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸3日世界貿易組織（WTO）會議上遞交「世貿組織成員加強和穩定全球服務貿易的共同責任」立場文件，批評美國「對等關稅」單邊主義和保護主義本質，指出美國限制措施對全球服務貿易帶來負面溢出影響，要求美方切實遵守WTO規則，與各方共同促進全球服務貿易健康穩定發展。

陸方提到，服務貿易正成為拉動全球貿易增長的重要引擎，為廣大發展中國家帶來了更多融入全球價值鏈的機會。美國「對等關稅」措施引發全球貿易動蕩，其負面影響已溢出至服務貿易領域。

陸方指出，美國服務貿易進出口規模穩居全球首位，長期以來都是全球最大的服務貿易順差國，但美方有意採取片面和誤導性敘事，只談貨物貿易「吃虧」，避談服務貿易「獲利」，是典型的「雙標」做法，「目前，美方單邊主義措施正削弱全球商界信心，擾亂全球供應鏈，嚴重侵害成員正當利益和多邊貿易體系根基，各方應對此保持警惕。」

陸方也要求，美方應切實遵守世貿組織規則，與各方加強對話與合作，共同維護全球服務貿易繁榮穩定，「願與所有成員共同努力，不斷深化服務貿易領域開放水平，為全球服務貿易的健康穩定發展貢獻更大力量。」

陸媒報導顯示，印度、巴西、埃及、巴基斯坦等國家積極呼應陸方發言，強調多邊貿易體制為全球貿易運行提供了重要規則基礎，開放、包容、穩定和非歧視的多邊貿易秩序對各國持續發展至關重要。

