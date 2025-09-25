放棄WTO特殊待遇　陸：永遠和開發中國家站在一起

▲世界貿易組織（WTO）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸近日宣布，將放棄WTO特殊待遇。大陸商務部進一步說明，這一決定不影響大陸在WTO中的開發中成員國身份，不影響大陸享受現有WTO協定中特殊和差別待遇條款的權利，並稱將永遠和開發中國家站在一起。

大陸國務院總理李強23日在聯合國會議上表示，作為負責任的主要開發中國家（大陸稱為「發展中國家」），大陸在當前和未來的世界貿易組織（WTO）談判中，不會尋求任何新的特殊和差別待遇（SDT）。

大陸商務部新聞發言人何亞東今（25）日表示，這體現了大陸作為開發中大國和世界貿易大國的擔當，有助於更好地落實全球發展倡議和實現聯合國2030年可持續發展目標。

何亞東強調，這一決定不影響大陸在WTO中的開發中成員國身份，不影響大陸享受現有WTO協定中特殊和差別待遇條款的權利。

何亞東稱，大陸仍然是世界上最大的開發中國家，大陸開發中國家地位和身份沒有改變，大陸始終是全球南方的一員，永遠和開發中國家站在一起，大陸將一如既往地踐行真正的多邊主義，支持以規則為基礎的多邊貿易體制，並與其他開發中成員站在一起，更好地彌合南北發展鴻溝，更多推動完善全球經濟制度建設開放。

▲大陸商務部。（圖／CFP）

另一方面，美國駐北京大使龐德偉稱，大陸購買更多波音飛機的協議談判已經進入最後幾天或幾周。

何亞東回應，中美經貿關係的本質是互利共贏，中美兩國在經貿領域擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。他說，當前影響中美正常經貿合作的最大障礙在於美單邊限制措施，希望美方與中方相向而行，為中美經貿關係穩定、健康、可持續發展創造有利條件。

另有記者提問，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼日前會見了美國中西部地區政商代表團，這是否預示著大陸將購買該地區的大豆？

何亞東表示，中美省州經貿合作是中美經貿關係不可或缺的組成部分，也是雙方加強經貿往來的重要平台和渠道。他說，關於大豆貿易，美方應採取積極行動，取消相關不合理關稅，為擴大雙邊貿易創造條件，也為全球經濟發展注入更多穩定性、確定性。