貝森特批李成鋼「精神失常」　陸怒嗆：嚴重歪曲事實

▲大陸商務部副部長李成鋼。（圖／翻攝大陸商務微新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

美國財長貝森特（Scott Bessent）周三點名批評大陸商務部副部長兼國際貿易代表李成鋼8月未經邀請到華盛頓，並指責對方發表「戰狼式」的「煽動性言論」，不尊重美國。大陸商務部發言人何詠前回應稱，美方有關言論嚴重歪曲事實。

貝森特15日在接受CNBC採訪時，稱李成鋼在8月28日發表了一些「煽動性」的言論，並且未經邀請就出現在華盛頓特區，而且舉止不敬。他形容李成鋼已經精神失常。

「There is a low-level official in the Chinese trade team who is unhinged, and his name is Li Chenggang」，貝森特還透露對方曾威脅稱，如果美國堅持對大陸船舶徵收停靠費，大陸將會在全球體系中製造混亂。貝森特表示，這顯然是中方早有預謀的行動，但他仍認為局勢有望緩和。

對於貝森特言論，大陸外交部發言人林劍16日表示，中方立場是一貫的、明確的；美方應當同中方在平等、尊重和互惠基礎上，通過對話協商解決有關問題，而不是屢屢施壓、威脅恐嚇。

▼美國財政部長貝森特。（圖／路透）

而大陸商務部發言人何詠前同日也回應稱，美方有關言論嚴重歪曲事實。當地時間8月27日至29日李成鋼赴美國，與美方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行交流溝通，並就美對華造船等行業301調查限制措施等向美方提出交涉。

她說，近期，中方按照兩國元首通話共識和中美經貿會談共識，一直主動與美方就301調查限制措施進行磋商溝通，但美方態度消極，執意實施限制措施，中方不得不採取反制措施。她稱，美對華造船等行業301調查及限制措施是典型的單邊主義和保護主義做法，嚴重損害中國相關產業利益，也會推高美國國內通膨，損害美港口競爭力和就業。

何詠前特別指出，中方相關反制措施是被動的防禦行為，是為了維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要之舉。她稱，中方希望美方能夠認識到自身錯誤行為，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。