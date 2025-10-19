　
國際

李成鋼訪美怒嗆「地獄之火」！美財長痛罵他不請自來：精神已失常

▲▼中國商務部國際貿易談判代表李成鋼性格火爆，威脅美國恐陷入「地獄之火」。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國商務部國際貿易談判代表李成鋼性格火爆，威脅美國恐陷入「地獄之火」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美中貿易角力再升溫，美國總統川普近期針對中國在稀土與關鍵礦產領域的主導地位，祭出產業政策干預。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）罕見批評中國商務部國際貿易談判代表李成鋼「精神失常」，稱其8月底出訪華府不請自來。李成鋼則威脅，若美國不依照要求行事，將引發「地獄之火」（hellfire）。

根據美媒《紐約郵報》，貝森特近日出席電視台CNBC「投資美國」論壇時指出，李成鋼8月底突然現身華府，表現出極具攻擊性的態度，威脅中國將引發全球混亂，以阻止美國向中國船隻徵收停靠費。面對中國限制稀土與關鍵礦產出口，美國也將祭出「價格下限」與「前期採購」（forward buying）策略，避免供應鏈受控於中國。

貝森特強調，美國已掌握比中國稀土出口管制更有力的手段，並將跨產業執行這些策略，確保汽車、電子與防務產業關鍵材料供應不中斷。

美國貿易代表葛里爾則指出，若中國不改變現行政策，美方將依川普先前威脅，從11月1日起對中國商品額外加徵100%關稅。他警告，中國若能限制稀土出口，同樣也有能力控制芬太尼前驅物，這與美國已對中國相關產品課徵20%關稅的政策相關聯。

另一方面，《南華早報》分析，釹、鉕、釤、鐿等稀土元素雖不罕見，但加工困難，是現代科技與國防產業的「隱形骨幹」，涵蓋電動車、風力發電機、雷達系統、無人機與智能武器等。中國對全球稀土市場的掌控，使其在國際談判中具備重要籌碼，也能在美國試圖施壓時形成反制能力。

貝森特表示，中國經濟目前面臨衰退或部分困境，因此企圖透過出口管控轉移壓力，並拉全世界一起下水。他強調，美國並不想與中國脫鉤，而是希望「去風險化」供應鏈，盡快分散對中國的依賴。

對於川普與習近平的會晤是否能如期舉行，貝森特仍表樂觀，認為雙方溝通順暢，會晤計畫未受威脅。他亦暗示，李成鋼的激烈言行可能是「精神失常」（unhinged），並非中國官方全部立場。

美方知情官員則向《金融時報》透露，中國商務部與財政部近來內鬥激烈，上至波及美中談判，且李成鋼8月訪美時的言論極具挑釁，「他甚至咄咄逼人警告，若事情不依照他的意志走，那麼美國將面臨『地獄之火』（hellfire）。」

10/18 全台詐欺最新數據

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

