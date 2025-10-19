鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前立委鄭麗文昨當選國民黨主席，民眾黨主席黃國昌今（19日）表示，他昨晚跟鄭通話時表達民眾黨願意秉持最大善意跟誠意來推動聯合政府理念，且通話結束後他與民眾黨前主席柯文哲在一起，針對聯合政府接下來推動步驟及時程進行非常縝密的討論及規劃。由於鄭麗文曾說2026新北市必然國民黨，黃國昌說，站在民眾黨立場，就是本於最大誠意跟善意，「我們也不會固執己見」，會用非常開放心胸，就接下來各項工作跟進展，是不是有可能政策會彼此間先對接，都可以交換意見。

黃國昌19日上午出席其金山萬里區主任陳語倢聯合服務處開幕典禮，並於會前受訪。媒體詢問，國民黨主席由鄭麗文當選，昨天與鄭短暫通話時聊了什麼，未來是否舉辦在野論壇？黃國昌說，他在國民黨主席朱立倫發表談話後，分別跟候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源都通過電話，「提的五位我都認識，最後一位我不是不願意打電話，因為不認識，所以沒有電話號碼」，表達他對國民黨這次選舉中展現出的民主風範及帶來相關議題的討論，表達敬佩之意。

黃國昌說，「她算是我在台大學姊」，他昨晚對鄭麗文說接下來任重道遠，為了台灣跟台灣人民，「我們接下來還有很多事情大家要持續共同努力」，相信對民眾黨而言，希望社會被總統賴清德搞得四分五裂後，不應再對立跟衝突、再有仇恨，民眾黨願意秉持最大善意跟誠意來推動聯合政府理念，彼此間即使意見不完全一樣，甚至不喜歡對方，「但我們都能夠坐下來好好討論人民所關心重要事情」，甚至攜手為人民關心的事情來一起努力。

媒體追問，針對聯合政府，柯文哲曾說在跟藍營協商時他要監督制衡，說要法務部跟金管會，那麼未來跟藍營談協商聯合政府，會朝這個方向嗎？黃國昌透露，昨天處理完有關國民黨恭賀事宜及發表聲明相關事宜後，昨晚跟柯文哲在一起，針對聯合政府接下來推動步驟及時程進行非常縝密的討論及規劃，而在推動過程中，一定是先談理念、政策跟願景，而不是談任何位置分配。

黃國昌指出，這次日本重組內閣及新首相過程中，相信大家可以看到，日本除自民黨以外，其他主要政黨過去這段時間就政黨間是否可能合作、共組聯合內閣、彼此間理念差異在哪、可以共同推動的政策是什麼、政黨之間領袖、重要幹部進行深度會商，這是非常成熟民主展現，但這種民主展現過去在台灣很少看到，而日本從1993年開始出現聯合政府至今，根據日本學者統計，在國會通過法律案比率幾乎高達100%，這也是大家所期待看到的成熟穩定民主程序推進過程。

黃國昌說，因此柯文哲面對2024總統大選率先拋出大聯合政府理念，就是秉持在北市府用人唯才精神，也希望能讓政府海納百川，容納不同黨派，願意為了共同價值跟理念，好的人才一起努力的精神，這是民眾黨未來推動聯合政府時候既定方向。接下來工作大概會從兩個軸線進行，第一、是他在民眾黨第一場聯合學術研討會上，提到發展出地方政府層級聯合政府相關理論的外國學者，未來近期有無機會邀請到台灣來專題演講；第二、他昨天已責成民眾黨秘書長周榆修，要求政策會開始緊鑼密鼓籌辦有關地方政府聯合治理的經驗跟展望一系列論壇。

媒體也詢問，跟柯文哲聊天過程中有無提到2026選舉？而鄭麗文曾說新北必然國民黨，也批評過柯，是否擔心小草跟柯不接受鄭？黃國昌回應，成熟政治人物為台灣人民沒有什麼放不下，那一頁早就翻過去，過去他也曾批評過立法院長韓國瑜，被綠營拿來見縫插針，但大家可看到，他跟韓國瑜在立法院裡的互動，清楚展現為了人民國家沒有什麼事情放不下，這時候藉由過去事情破壞未來合作可能性、合作氛圍，大可不必。也不會成功。

黃國昌也說，昨跟柯文哲在交換意見過程中，整個執行步驟、具體細節已經慢慢成形，他大概兩周前把研究日本聯合內閣自1993年起各種排列組合、政黨間怎麼簽訂協議，相關論文丟給柯，昨晚兩人針對日本聯合內閣背後出現原因等，深入廣泛交換意見。



黃國昌表示，這件事站在民眾黨立場，就是本於最大誠意跟善意，「我們也不會固執己見」，會用非常開放心胸，就接下來各項工作跟進展，是不是有可能政策會彼此間先對接，都可以交換意見。先前他跟朱立倫坐下來面對面時，也是全程公開直播讓台灣社會聽到跟看到，接著雙方政策會就對接，希望這經驗能夠繼續延續。