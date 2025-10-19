　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

前立委鄭麗文昨當選國民黨主席，民眾黨主席黃國昌今（19日）表示，他昨晚跟鄭通話時表達民眾黨願意秉持最大善意跟誠意來推動聯合政府理念，且通話結束後他與民眾黨前主席柯文哲在一起，針對聯合政府接下來推動步驟及時程進行非常縝密的討論及規劃。由於鄭麗文曾說2026新北市必然國民黨，黃國昌說，站在民眾黨立場，就是本於最大誠意跟善意，「我們也不會固執己見」，會用非常開放心胸，就接下來各項工作跟進展，是不是有可能政策會彼此間先對接，都可以交換意見。

黃國昌19日上午出席其金山萬里區主任陳語倢聯合服務處開幕典禮，並於會前受訪。媒體詢問，國民黨主席由鄭麗文當選，昨天與鄭短暫通話時聊了什麼，未來是否舉辦在野論壇？黃國昌說，他在國民黨主席朱立倫發表談話後，分別跟候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源都通過電話，「提的五位我都認識，最後一位我不是不願意打電話，因為不認識，所以沒有電話號碼」，表達他對國民黨這次選舉中展現出的民主風範及帶來相關議題的討論，表達敬佩之意。

黃國昌說，「她算是我在台大學姊」，他昨晚對鄭麗文說接下來任重道遠，為了台灣跟台灣人民，「我們接下來還有很多事情大家要持續共同努力」，相信對民眾黨而言，希望社會被總統賴清德搞得四分五裂後，不應再對立跟衝突、再有仇恨，民眾黨願意秉持最大善意跟誠意來推動聯合政府理念，彼此間即使意見不完全一樣，甚至不喜歡對方，「但我們都能夠坐下來好好討論人民所關心重要事情」，甚至攜手為人民關心的事情來一起努力。

媒體追問，針對聯合政府，柯文哲曾說在跟藍營協商時他要監督制衡，說要法務部跟金管會，那麼未來跟藍營談協商聯合政府，會朝這個方向嗎？黃國昌透露，昨天處理完有關國民黨恭賀事宜及發表聲明相關事宜後，昨晚跟柯文哲在一起，針對聯合政府接下來推動步驟及時程進行非常縝密的討論及規劃，而在推動過程中，一定是先談理念、政策跟願景，而不是談任何位置分配。

黃國昌指出，這次日本重組內閣及新首相過程中，相信大家可以看到，日本除自民黨以外，其他主要政黨過去這段時間就政黨間是否可能合作、共組聯合內閣、彼此間理念差異在哪、可以共同推動的政策是什麼、政黨之間領袖、重要幹部進行深度會商，這是非常成熟民主展現，但這種民主展現過去在台灣很少看到，而日本從1993年開始出現聯合政府至今，根據日本學者統計，在國會通過法律案比率幾乎高達100%，這也是大家所期待看到的成熟穩定民主程序推進過程。

黃國昌說，因此柯文哲面對2024總統大選率先拋出大聯合政府理念，就是秉持在北市府用人唯才精神，也希望能讓政府海納百川，容納不同黨派，願意為了共同價值跟理念，好的人才一起努力的精神，這是民眾黨未來推動聯合政府時候既定方向。接下來工作大概會從兩個軸線進行，第一、是他在民眾黨第一場聯合學術研討會上，提到發展出地方政府層級聯合政府相關理論的外國學者，未來近期有無機會邀請到台灣來專題演講；第二、他昨天已責成民眾黨秘書長周榆修，要求政策會開始緊鑼密鼓籌辦有關地方政府聯合治理的經驗跟展望一系列論壇。

媒體也詢問，跟柯文哲聊天過程中有無提到2026選舉？而鄭麗文曾說新北必然國民黨，也批評過柯，是否擔心小草跟柯不接受鄭？黃國昌回應，成熟政治人物為台灣人民沒有什麼放不下，那一頁早就翻過去，過去他也曾批評過立法院長韓國瑜，被綠營拿來見縫插針，但大家可看到，他跟韓國瑜在立法院裡的互動，清楚展現為了人民國家沒有什麼事情放不下，這時候藉由過去事情破壞未來合作可能性、合作氛圍，大可不必。也不會成功。

黃國昌也說，昨跟柯文哲在交換意見過程中，整個執行步驟、具體細節已經慢慢成形，他大概兩周前把研究日本聯合內閣自1993年起各種排列組合、政黨間怎麼簽訂協議，相關論文丟給柯，昨晚兩人針對日本聯合內閣背後出現原因等，深入廣泛交換意見。

黃國昌表示，這件事站在民眾黨立場，就是本於最大誠意跟善意，「我們也不會固執己見」，會用非常開放心胸，就接下來各項工作跟進展，是不是有可能政策會彼此間先對接，都可以交換意見。先前他跟朱立倫坐下來面對面時，也是全程公開直播讓台灣社會聽到跟看到，接著雙方政策會就對接，希望這經驗能夠繼續延續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡康永金鐘後首發文！「很在意小S得不得獎」原因太暖
相戀10年沒離開過花蓮！　癌末男終於圓夢
大谷翔平締造5大「史上首次」！　美媒驚嘆傳奇
「嬰屍裝飼料袋」　相驗結果曝
快訊／大雷雨轟北北基　持續1小時
20坪小三房降價售「半年仍賣不掉」　網點致命傷
載柯佳嬿參加金鐘「司機是坤達」！　車內互動超甜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！　他揭「最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

校園誆「做軍火生意缺錢」4陽明交大生遭騙29萬　政大生也受害

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

蔡康永金鐘後首發文！「很在意小S得不得獎」認了這次是例外 原因太暖

BLACKPINK台灣開唱　Rosé空檔吃舊振南鳳梨酥、喝50嵐波霸奶茶

女神同款get！Rosé高雄開唱吃鳳梨酥　答案揭曉是「這家在地品牌」

相戀10年沒離開過花蓮！癌末男與女友「羅東夜市約會」圓夢

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

打造「居家高級感」不用花大錢　掌握4重點就能有品味

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

朱芯儀重現《犀利》小三金句　入圍就肯定？苗可麗：去係啦

政治熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

分析／鄭麗文任黨主席3考驗　恐令不出黨中央

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

更多熱門

相關新聞

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

中國國民黨主席選舉於18日落幕，由鄭麗文脫穎而出、成功當選。據了解，鄭麗文在宣布參選後，曾於9月6日，在前黃復興黨部主委、季麟連上將的陪同下，前往陽明山姜太公道場參拜，並點七星燈祈福，祈求勝選；甚至經請示姜太公神卦，卦象就顯示鄭麗文勝券在握，因此該道場提早多日就已先向鄭麗文恭賀當選。

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

尹立：藍營黨內急著提醒鄭麗文「別太紅」　不是祝賀而是恐懼

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

國民黨主席選舉揭曉　陸官媒：鄭麗文立場符合兩岸發展方向

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

關鍵字：

鄭麗文國民黨2026新北民眾黨柯文哲黃國昌藍白合

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面