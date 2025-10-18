　
南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 趙用勳在直播中墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／編譯

南韓前職棒國手趙用勳驚傳在直播中墜樓，他17日傍晚在京畿道富川市遠美區一處公寓大樓頂樓開YouTube直播，觀眾察覺他行為異常後趕緊報警，但救護人員抵達現場時他已身亡。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，富川遠美警察署說明，17日下午約6時24分接獲觀眾通報後立即派員趕赴現場，但消防單位到場時他已無生命跡象，遺體移交警方處理。警方初步研判無外力介入或犯罪嫌疑，目前正深入調查墜樓確切原因。

報導指出，37歲的趙用勳生前經營網路直播，但近期因多項爭議行為備受批評。他曾在日本旅遊期間對路人大聲叫囂「看什麼看」並出言不遜，甚至在街頭大喊「獨島是我的地盤」、當街脫衣亂晃等，被炎上後刪除影片道歉。

此外，他還自稱出身暴力組織「全州世界盃派」，並在影片中恐嚇、辱罵路人等，種種脫序表現引發輿論撻伐。

回顧趙用勳投手生涯，他2006年加入現代獨角獸隊展開職棒路，後來在培證英雄等球隊主要擔任終結者角色，也曾獲選國家代表隊，2014年正式退役，2022年結婚後育有一女。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

更多新聞
相關新聞

柬遣返64名韓籍詐欺犯　韓出動專機押解回國

柬遣返64名韓籍詐欺犯　韓出動專機押解回國

柬埔寨與南韓近日聯手展開打擊跨國犯罪行動，共64名涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙的南韓公民18日清晨搭乘專機返抵南韓，當中包含遭拘捕的犯罪嫌疑人與主動求助獲救者。韓國警方更動用超過190名警力隨機押送，顯示對此案高度重視。

南韓年底部署「怪物導彈」　威力直逼核武

南韓年底部署「怪物導彈」　威力直逼核武

18歲男欲赴柬埔寨打工　機場櫃檯警覺阻止

18歲男欲赴柬埔寨打工　機場櫃檯警覺阻止

韓美魔女赴柬埔寨做詐騙　猝死4個月無人知

韓美魔女赴柬埔寨做詐騙　猝死4個月無人知

韓學生赴柬遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍

韓學生赴柬遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍

關鍵字：

南韓前職棒趙用勳墜樓網路直播

