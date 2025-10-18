南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

▲ 趙用勳在直播中墜樓身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／編譯

南韓前職棒國手趙用勳驚傳在直播中墜樓，他17日傍晚在京畿道富川市遠美區一處公寓大樓頂樓開YouTube直播，觀眾察覺他行為異常後趕緊報警，但救護人員抵達現場時他已身亡。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，富川遠美警察署說明，17日下午約6時24分接獲觀眾通報後立即派員趕赴現場，但消防單位到場時他已無生命跡象，遺體移交警方處理。警方初步研判無外力介入或犯罪嫌疑，目前正深入調查墜樓確切原因。

報導指出，37歲的趙用勳生前經營網路直播，但近期因多項爭議行為備受批評。他曾在日本旅遊期間對路人大聲叫囂「看什麼看」並出言不遜，甚至在街頭大喊「獨島是我的地盤」、當街脫衣亂晃等，被炎上後刪除影片道歉。

此外，他還自稱出身暴力組織「全州世界盃派」，並在影片中恐嚇、辱罵路人等，種種脫序表現引發輿論撻伐。

回顧趙用勳投手生涯，他2006年加入現代獨角獸隊展開職棒路，後來在培證英雄等球隊主要擔任終結者角色，也曾獲選國家代表隊，2014年正式退役，2022年結婚後育有一女。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995