清寒男大生想休學　繳不出1萬8學費隔日墜樓亡！校方沉痛回應

▲朝揚科技大學傳出一名大二學生輕生，事後家屬控訴，孩子遭學校逼繳學費才能辦休學，孩子心灰意冷才走上絕路。（圖／翻攝學校官網）



記者游瓊華／台中報導

台中朝陽科技大學傳出一名二年級李姓同學，因家境狀況不佳，9月30日前往學校辦理休學，希望提早入伍當兵、退伍賺錢，疑因學校要求繳交三分之一、約1萬8000元學費，他無力繳交，返家後隔日跳樓輕生。對此，校方回應，得知消息相當震驚、遺憾，強調學校設有急難救助金、分期減免等措施，但李生當時沒提出個人有經濟困難，承辦窗口也沒察覺有任何異狀，錯失協助機會。

李生阿公向市議員投訴，外孫有感家境清貧，9月30日前往學校辦理休學，希望提早當兵，並於服役完後投入職場賺錢，卻遭校方刁難要求繳交1/3學費，約1萬8000元，由於沒有錢繳納，無法辦理休學，心情沮喪。

當地里長也說，死者幼時就沒有父母在身邊，爺爺過世後，輾轉到外公、外婆家生活，外公外婆是中低收入戶，一家人住在租來的房子裡，一直半工半讀。9月30日當天因無法辦理休學，中午返家和外婆討論時悶悶不樂，下午外出後就沒有回家了，直到隔天清晨接獲警方通知，相當錯愕，也認為死者死的十分冤枉，家屬無法接受。事後，校方欲頒給李生榮譽畢業證書，也遭到家屬拒絕。

對此，校方哀痛表示，李生一年級下學期時，透過導師協助申請學雜費減免，但本學期未提出申請，故學校看不到其中低收身分；此外，學校學費繳交期限是9月8日，當時校方有通知李生繳交學費，當時李生未透露經濟困難，或申請減免，直到開學第三周才到校辦休學，依照校規，必須繳交三分之一學費，但若是開學前來辦理，則不需繳費就能辦理。

校方強調，針對無力繳交學雜費的學生，學校設有急難扶助金可以協助，另外，針對特定身分的學生，也能申請學雜費減免、學雜費分期等管道；還能透過助學貸款，或是請領學校的生活助學金，這些都是針對經濟不利學子的幫助，「只要學生有困難提出來，學校會幫忙解決。」

