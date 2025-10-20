日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

▲福岡一間居酒屋的Google Maps五星評論，都是台灣人留的言。（示意圖／photoAC）

日本是不少台灣人喜愛的旅遊國家首選，而到餐廳吃飯想訂位，可能不如台灣方便，近日有網友發現，福岡一間居酒屋的Google Maps五星評論，都是台灣人留言做一件事，有人看了笑說，「台灣人真的很有才！」

原PO在Threads發文，「台灣人真的很有才⋯⋯在看福岡的景點跟行程，點進去看かわ屋 今泉店的餐廳評論，全部都是台灣人留言五顆星，請餐廳幫忙訂位」。從截圖中可見，不少人在該店的Google Maps留言，「可以幫忙預約嗎」、「我想預訂晚餐謝謝」，店家回，「會幫忙預訂，沒問題。」

貼文一出，不少網友紛紛留言，「希望評分訂位的要記得去，取消也要通知才好，店家也很有趣，可以接受這樣訂位」、「笑翻，第一個留言訂位的是天才吧」、「太厲害了，餐廳居然也能對應」、「一個中文預約一個日文回應」、「開發新商機Google Maps評論，變成訂位系統」、「台灣人真的可以把任何軟體玩出外掛」。

據悉，該店為福岡市中央區的居酒屋「かわ屋 今泉店」，曾因僅提供日文QR Code點餐引發討論，不過可向店員索取中文菜單。至於口味，有人覺得普通或吃不飽，也有人稱讚雞皮好吃、平日免排隊。而其實想訂位能從「Tabelog」「AutoReserve」兩平台預約，目前已預約成功顧客的五星評論多被移除。

