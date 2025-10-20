　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

日居酒屋被台人狂留五星評論「做一事」　一票人笑翻：真的很有才

▲福岡一間居酒屋的Google Maps五星評論，都是台灣人留的言。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

日本是不少台灣人喜愛的旅遊國家首選，而到餐廳吃飯想訂位，可能不如台灣方便，近日有網友發現，福岡一間居酒屋的Google Maps五星評論，都是台灣人留言做一件事，有人看了笑說，「台灣人真的很有才！」

原PO在Threads發文，「台灣人真的很有才⋯⋯在看福岡的景點跟行程，點進去看かわ屋 今泉店的餐廳評論，全部都是台灣人留言五顆星，請餐廳幫忙訂位」。從截圖中可見，不少人在該店的Google Maps留言，「可以幫忙預約嗎」、「我想預訂晚餐謝謝」，店家回，「會幫忙預訂，沒問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友紛紛留言，「希望評分訂位的要記得去，取消也要通知才好，店家也很有趣，可以接受這樣訂位」、「笑翻，第一個留言訂位的是天才吧」、「太厲害了，餐廳居然也能對應」、「一個中文預約一個日文回應」、「開發新商機Google Maps評論，變成訂位系統」、「台灣人真的可以把任何軟體玩出外掛」。

據悉，該店為福岡市中央區的居酒屋「かわ屋 今泉店」，曾因僅提供日文QR Code點餐引發討論，不過可向店員索取中文菜單。至於口味，有人覺得普通或吃不飽，也有人稱讚雞皮好吃、平日免排隊。而其實想訂位能從「Tabelog」「AutoReserve」兩平台預約，目前已預約成功顧客的五星評論多被移除。

延伸閱讀
妹子草叢藏47萬現金！警趕到場竟「追回283萬」　背後原因曝光
買4.3億豪宅送勞斯萊斯！房地產廣告太扯　網自嘲：貧窮限制我想像
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出G7生死戰
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

「其邁觀光好棒棒？」粉專曬1數據狠打臉：台北是高雄的2倍

「水面型光電納入環評」台灣成首例　彭啓明：機制最快年底出爐

快訊／7縣市豪大雨特報！台北市升級紅色警戒　下到深夜

台鐵平溪線內落石不斷　全區間預警性停駛

「我家在紅色區塊內」　鄭明典PO圖：雨勢持續

清大併竹教大　爆黑箱芭樂票

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

「其邁觀光好棒棒？」粉專曬1數據狠打臉：台北是高雄的2倍

「水面型光電納入環評」台灣成首例　彭啓明：機制最快年底出爐

快訊／7縣市豪大雨特報！台北市升級紅色警戒　下到深夜

台鐵平溪線內落石不斷　全區間預警性停駛

「我家在紅色區塊內」　鄭明典PO圖：雨勢持續

清大併竹教大　爆黑箱芭樂票

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海砂公寓將變身15層大樓

《我獨自升級》遊戲11月發售　化身「成振宇」支援4名玩家Boss戰

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

熟悉的國民黨最對味！

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

Lulu開場Rap是阿達寫的！　陳漢典暖打氣：妳出場就是100分

生活熱門新聞

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

「共伴效應」下不停！　北部人哀號：狂風暴雨

燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

「政大漂漂河」出現！　學生回宿舍要溯溪

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

更多熱門

相關新聞

吃霸王餐誆友人會付帳　店家枯等2小時報警

吃霸王餐誆友人會付帳　店家枯等2小時報警

桃園市張姓男子明知身無分文，14日晚間在中壢區新中北路上某家居酒屋點了價值665元餐點，酒足飯飽後未付款意欲離去，店家要求買單結帳，張男誆稱友人會前來結帳，未料枯等2小時仍不見人影，憤而報警處理，中壢警方據報後到場，將張男帶回偵訊，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」酸爆

林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」酸爆

赴美探親「半夜血尿劇痛」忍一夜！隔天檢查費嚇壞

赴美探親「半夜血尿劇痛」忍一夜！隔天檢查費嚇壞

關鍵字：

福岡台灣人評論居酒屋GoogleMap

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面