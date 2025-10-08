　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」！網酸：膠你做人

▲▼ 。（圖／翻攝自Google）

▲該間雙語幼兒園被網友改名。（圖／翻攝自Google）

記者鄺郁庭／綜合報導

50萬粉YouTuber TED今（8）日凌晨控訴，女兒不到3歲，卻被幼兒園老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至關進小黑屋，引發爭議。對此，呂姓創辦人直呼，「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？」不過網友仍相當憤怒，紛紛湧入Google評論洗1星負評，並將幼兒園名稱改為「國際膠帶工廠」，「膠帶怎麼賣」、「這裡很會『膠』你做人。」

膠帶事件引發爭議，就有網友發現，該間幼兒園在Google已經被改名「國際膠帶工廠」，目前評分只有1.1顆星，不少人紛紛湧入留言酸，「優質膠帶進貨商」、「第一次知道膠帶是拿來這樣用的」、「膠帶怎麼賣」、「原來膠帶還能這樣用～」、「這裡很會『膠』你做人」、「聽說膠帶很紅，哪個牌子的？」

回顧事件，知名房產YouTuber「Ted」在片中控訴，林口某幼兒園不當對待學童，同時找來6位家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手；不僅如此，還有某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室。

消息引爆輿論炸鍋，就有人翻出多年前，網友詢問涉虐童雙語幼兒園的評價，並點名創辦人。對此，呂姓創辦人親上火線，留言表示「各位正義使者，你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？影片就是不從的結果呢？已經報警並主動找地方議員協助，應該不是加害人會做的吧！」

呂姓創辦人更無奈說道，「我們早已請警方協助，保存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，但死不看...就是硬要弄，我是能怎樣？」

另外，新北市教育局表示，10月7日獲報後當晚即派員到班稽查，並要求業者2日內提供完整監視錄影畫面，同步聯繫家長蒐集事證。若查證屬實，除依法最重可罰60萬元外，也將啟動不適任人員認定程序，最重可永久禁止任教，並通報全國不適任人員系統。

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

計程車開錯路！離200公尺逼下車「做人別太計較」　她氣炸了

快訊／15:17花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

災區「愛心1物堆成山」　最後變垃圾！鏟子超人嚇一跳：拜託帶回家

雙十假期玩科學也玩藝術！天文館免費逛展＋極光推抹畫DIY

基隆長庚推動數位轉型有成　榮獲「鼎革獎」智慧醫療楷模

自由行較輕鬆？他跟團遊日累爆　網見地點喊：自助會更累

災民修屋加碼補助20萬「非政府出錢」　賑災基金會證實來自善款

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

計程車開錯路！離200公尺逼下車「做人別太計較」　她氣炸了

快訊／15:17花蓮近海規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

災區「愛心1物堆成山」　最後變垃圾！鏟子超人嚇一跳：拜託帶回家

雙十假期玩科學也玩藝術！天文館免費逛展＋極光推抹畫DIY

基隆長庚推動數位轉型有成　榮獲「鼎革獎」智慧醫療楷模

自由行較輕鬆？他跟團遊日累爆　網見地點喊：自助會更累

災民修屋加碼補助20萬「非政府出錢」　賑災基金會證實來自善款

詹皇沒有要退休卻傳傷情！　很可能缺席整個季前賽

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

上機才被告知沒素食餐　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」意外噎死

不爽兒子搞外遇！泰榴槤大亨「PO文懸賞揍小三」　每下3萬打到分手

男孩青春期變聲怎麼吃？營養師：堅硬、刺激食物少碰！

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

林口某間雙語幼兒園遭爆虐童。擁有50萬粉絲的知名YouTuber今（8）日凌晨控訴，自己不到3歲的女兒，竟被幼兒園老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至關進小黑屋。對此，呂姓創辦人留言開戰，直呼「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？」

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

