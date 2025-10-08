林口雙語幼兒園被改名「國際膠帶工廠」！網酸：膠你做人

▲該間雙語幼兒園被網友改名。（圖／翻攝自Google）

記者鄺郁庭／綜合報導

50萬粉YouTuber TED今（8）日凌晨控訴，女兒不到3歲，卻被幼兒園老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至關進小黑屋，引發爭議。對此，呂姓創辦人直呼，「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？」不過網友仍相當憤怒，紛紛湧入Google評論洗1星負評，並將幼兒園名稱改為「國際膠帶工廠」，「膠帶怎麼賣」、「這裡很會『膠』你做人。」

膠帶事件引發爭議，就有網友發現，該間幼兒園在Google已經被改名「國際膠帶工廠」，目前評分只有1.1顆星，不少人紛紛湧入留言酸，「優質膠帶進貨商」、「第一次知道膠帶是拿來這樣用的」、「膠帶怎麼賣」、「原來膠帶還能這樣用～」、「這裡很會『膠』你做人」、「聽說膠帶很紅，哪個牌子的？」

回顧事件，知名房產YouTuber「Ted」在片中控訴，林口某幼兒園不當對待學童，同時找來6位家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手；不僅如此，還有某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室。

消息引爆輿論炸鍋，就有人翻出多年前，網友詢問涉虐童雙語幼兒園的評價，並點名創辦人。對此，呂姓創辦人親上火線，留言表示「各位正義使者，你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？影片就是不從的結果呢？已經報警並主動找地方議員協助，應該不是加害人會做的吧！」

呂姓創辦人更無奈說道，「我們早已請警方協助，保存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，但死不看...就是硬要弄，我是能怎樣？」

另外，新北市教育局表示，10月7日獲報後當晚即派員到班稽查，並要求業者2日內提供完整監視錄影畫面，同步聯繫家長蒐集事證。若查證屬實，除依法最重可罰60萬元外，也將啟動不適任人員認定程序，最重可永久禁止任教，並通報全國不適任人員系統。