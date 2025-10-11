怎麼一秒認出台灣人？搭百貨電梯「1發音」爆共鳴：真的很不會念

▲搭電梯到B3會怎麼說？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

不同國家的人，往往有著不一樣的特色或習慣，什麼用語可以讓其他人一聽就知道，「你是台灣人」呢？近日知名百貨新光三越就發文列出兩個例子，引起許多人討論，「台灣人真的很不會唸three、threads這類的發音」、「畢竟 A eight 很嘲諷」。

新光三越小編在Threads上發文拋出話題，「如何證明你是台灣人？」並列出兩個例子。首先是搭電梯時，台灣人若要到B1、B2、B3，分別會念「B one、B two、B ㄙㄢ」，只有B3的三是念中文；另個是，新光三越有很多館別，如果要去A4、A8、A9、A11，分別會念「A four、A ㄅㄚ、 Aㄐㄧㄡˇ、Aㄕˊㄧˉ」，只有A4的四會念英文。

貼文曝光後，吸引網友討論，「就是超過一個音節就懶得用英文念了」、「one two 福利，不是one two 3」、「如果念A eight根本沒人聽懂」、「Three對台灣人太難了」、「大家英文都真好，我只會逼1逼2」、「Three音不好發」。

還有其他網友紛紛回應，「本來應該是匆匆容容，游刃有餘」、「小時候對答案：A、B、C、豬（D）」、「甜度冰塊？九五加滿」、「優惠10『趴』價格」、「5ml = 5 ㄇㄡ、」、「總total、double check」、「統編載具」、「去哪都會說『不好意思』」、「乾安內」、「蛤？夠台吧」。話題引發熱議。